Elvira Lindo, escritora gaditana (64 años): «En Madrid ocurre lo que no ocurre en ningún lugar del planeta, que la gente se asoma a los puentes que cruzan las autopistas como quien se asoma a ver las olas del mar»

Elvira Lindo ha construido buena parte de su obra alrededor de la observación de la vida cotidiana.

La escritora gaditana, vinculada profesional y literariamente a Madrid, ha descrito la capital desde una mirada irónica y atenta a sus barrios, sus habitantes y también a esas escenas urbanas que convierten a la ciudad en un lugar difícil de comparar con cualquier otro.

La particular visión de Elvira Lindo sobre Madrid

Elvira Lindo nació en Cádiz en 1962 y estudió Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Comenzó su trayectoria profesional en Radio Nacional de España en 1981, donde trabajó como guionista, locutora, comentarista y presentadora. Más tarde desarrolló trabajos en televisión y colaboró con la Cadena SER.

Su relación con Madrid también atraviesa su trayectoria literaria. El personaje de Manolito Gafotas, que nació en sus guiones radiofónicos, acabó convertido en protagonista de una saga de novelas cuya primera entrega apareció en 1994. Las historias del personaje transcurren en Carabanchel Alto, un barrio madrileño de clase trabajadora.

La escritora ha abordado Madrid desde distintos géneros y perspectivas. Entre sus obras figuran El otro barrio, Lo que me queda por vivir, A corazón abierto y 30 maneras de quitarse el sombrero. Su producción también incluye artículos periodísticos, teatro y guiones cinematográficos.

Lindo recibió el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en 1998 y el Premio Biblioteca Breve en 2005.

¿Qué quiso decir Elvira Lindo con su frase sobre Madrid?

«En Madrid ocurre lo que no ocurre en ningún lugar del planeta, que la gente se asoma a los puentes que cruzan las autopistas como quien se asoma a ver las olas del mar», dice Lindo.

Esta reflexión parte de una escena cotidiana. Hay muchas personas que se detienen sobre los puentes que atraviesan las grandes vías para contemplar el tráfico.

La autora transforma esa imagen urbana en una comparación inesperada con el mar. Los coches sustituyen a las olas.

¿Por qué Madrid ocupa un lugar tan importante en la obra de Elvira Lindo?

La relación entre Elvira Lindo y Madrid no se limita a una referencia geográfica. La capital funciona como escenario de experiencias, personajes y formas de relacionarse.

En Lo que me queda por vivir, por ejemplo, la ciudad aparece como el Madrid cambiante de los años 80, mientras que A corazón abierto parte de un episodio ocurrido en Madrid en 1939.

Esa vinculación también se aprecia en sus declaraciones públicas. En 2019, durante el pregón de las fiestas de San Isidro, la escritora reivindicó el carácter acogedor de Madrid y recordó su llegada desde Cádiz a los doce años. «Soy de Madrid porque nací en Cádiz», afirmó, al explicar cómo su familia encontró su lugar en la capital.

Otras frases de Elvira Lindo sobre Madrid

En aquel pregón, recogido por el Ayuntamiento de Madrid, Lindo también defendió la importancia de cuidar los barrios y preservar los espacios de convivencia. «Amar la ciudad es hacer barrio, reivindicarlo a diario», señaló, en una reflexión que abarca tanto el centro como la periferia.

La escritora reivindicó asimismo el paseo como una forma de conocer el entorno urbano: «Las ciudades donde no se anda se mueren de pena». Con estas palabras, puso el foco en la necesidad de mantener calles accesibles y espacios donde puedan encontrarse personas de distintas edades.

A sus 64 años, Elvira Lindo mantiene una trayectoria ligada a la literatura, el periodismo y la narración de la vida cotidiana.