Anne Carson (76 años), poeta canadiense premio Nobel de Literatura 2026: «La gran paradoja es escribir con placer sobre un acontecimiento trágico»

La Academia Sueca anunció este jueves en Estocolmo que la poeta, ensayista y traductora Anne Carson es la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026. Nacida en Toronto en 1950, la autora canadiense tiene 76 años y una obra que no encuentra género: libros de poemas que parecen novelas, ensayos escritos en verso y traducciones del griego que funcionan como textos propios.

Su nombre llevaba años en las quinielas, y en España ya era conocida por el Premio Princesa de Asturias de las Letras que recibió en 2020. Sin embargo, más allá de los galardones, la escritora había dejado en una entrevista una reflexión sobre la contradicción que atraviesa sus libros más íntimos, una frase que resume bien su forma de mirar la literatura.

Anne Carson: «La gran paradoja es escribir con placer sobre un acontecimiento trágico»

La reflexión que aquí nos evoca tiene que ver con Nox (2010), el libro que dedicó a su hermano Michael, con quien apenas había tenido contacto durante años.

Tras su muerte, Anne Carson reunió fotografías, cartas y otros recuerdos y los convirtió en un libro con forma de caja. «Hay una paradoja muy profunda en escribir un libro sobre algo trágico y que la experiencia sea gozosa», explicó en una conversación mantenida en su casa de Nueva York.

En aquel proceso, las imágenes tuvieron un papel central. «Entre los recuerdos le presté especial atención a las fotos. En realidad, la fotografía es una forma de muerte», contó.

En este sentido, el título, que significa ‘noche’ en latín, remite al poema que el autor romano Catulo escribió ante la tumba de su propio hermano, y que Carson va desmenuzando palabra por palabra a lo largo del libro.

Y ojo, que la contradicción entre el duelo y el placer de escribir no es exclusiva de Nox. Toda su obra parte de la tragedia griega y de autores que hablaron de la pérdida hace 2.500 años.

Ya en su primer libro, Eros (1986), defendía que el deseo siempre nace de lo que falta: «No en vano el significado de la palabra eros en griego es carencia», resumió.

¿Por qué Anne Carson ha ganado el Premio Nobel de Literatura?

La Academia Sueca ha premiado su «obra audaz e inventiva que, en diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea».

Anders Olsson, presidente del Comité Nobel, destacó que casi toda su producción se sitúa en el cruce entre «la obsesión del filólogo por las palabras y el deseo del poeta de encontrar un nuevo significado».

Su título más popular es Autobiografía de Rojo (1998), una novela en verso que reescribe el mito de Hércules y el monstruo Gerión. «Fue una apuesta. Un día le dije a un amigo novelista que jamás sería capaz de escribir una novela y me retó a intentarlo», recordaba.

Posteriormente, con La belleza del marido (2001), un «ensayo ficticio en 29 tangos», se convirtió en la primera mujer en ganar el Premio T. S. Eliot.

En aquella entrevista de la que salió la frase que aborda este artículo, concedida en 2019 al escritor Eduardo Lago para El País, Carson también explicó su visión de la traducción, una tarea que para ella equivale a crear.

Acostumbrada desde su formación a leer textos bilingües, con el original y la versión en páginas enfrentadas, sostiene que «la verdad no está en ninguno de los dos sino en el espacio que media entre ellos», una especie de tercer idioma.

De una edición bilingüe de Safo al Nobel

Su relación con el griego empezó por casualidad. Hija de un empleado de banca al que trasladaban de un pueblo a otro de Ontario, Carson tenía quince años cuando encontró en una librería una edición bilingüe de los poemas de Safo.

Al año siguiente, una profesora de latín de su instituto, Alice Cowan, se ofreció a enseñarle griego a la hora de comer. «Le debo mi carrera y mi felicidad», aseguró.

Estudió lenguas clásicas en la Universidad de Toronto, donde se doctoró en 1981, y desarrolló su carrera académica en universidades de Canadá y Estados Unidos. Aun así, no publicó su primer libro de poemas, Short Talks, hasta 1992, con 42 años.

Incluso ella misma se define como «más una artista de la imagen que de la palabra», y el dibujo y la pintura forman parte de su manera de escribir.

Su último trabajo, Wrong Norma (2024), reúne textos e ilustraciones propias, y en 2025 le valió el premio del Círculo Nacional de Críticos de Libros de Estados Unidos. La llamada de la Academia Sueca la sorprendió de viaje en Islandia. Recibirá el galardón el próximo 10 de diciembre en Estocolmo, el mismo escenario en el que en 2013 lo recogió su compatriota Alice Munro.