La poeta canadiense Anne Carson gana el Premio Nobel de Literatura 2026

La Academia Sueca ha otorgado este jueves el Premio Nobel de Literatura 2026 a la poeta y ensayista canadiense Anne Carson, según ha anunciado en Estocolmo la secretaria permanente de la institución, Ingrid Carlberg. Carson, de 76 años, ha sido reconocida por una obra que combina poesía, ensayo y tradición clásica y que ha contribuido, según el jurado, a abrir nuevas formas en la literatura contemporánea.

El Nobel de Literatura es uno de los seis premios instituidos a partir del testamento de Alfred Nobel y se concede desde 1901. Con la elección de Carson, el galardón alcanza las 119 ediciones y suma 123 personas laureadas, después de que en algunas ocasiones el premio haya sido compartido por dos autores. La Academia Sueca es la institución encargada de seleccionar al ganador del Nobel de Literatura.

Anne Carson nació en Toronto (Canadá) en 1950 y desarrolló buena parte de su trayectoria literaria y académica alrededor de la literatura y la cultura de la Antigüedad clásica. Su obra se caracteriza por combinar géneros y formas literarias, con una especial presencia de la poesía, el ensayo y la reinterpretación de textos y figuras de la tradición grecolatina.

Entre sus obras más conocidas se encuentran Eros the Bittersweet, publicada en 1986; Autobiography of Red, de 1998; The Beauty of the Husband, de 2001; Red Doc>, de 2013; Float, de 2016, y Wrong Norma, publicada en 2024.

Su producción ha sido reconocida durante décadas tanto en el ámbito académico como en el literario. En 2024, Wrong Norma fue finalista del National Book Award de Estados Unidos en la categoría de poesía.

El reconocimiento del Nobel se centra precisamente en una de las características más destacadas de su obra: el diálogo entre la tradición clásica y las formas literarias contemporáneas. La Academia Sueca ha definido su escritura como «audaz e inventiva» y ha destacado su capacidad para establecer un diálogo lúdico con la tradición clásica y crear nuevas formas para la literatura contemporánea.

Con Carson, son ya 19 las mujeres que han recibido el Premio Nobel de Literatura, frente a 104 hombres. La primera mujer en obtenerlo fue la escritora sueca Selma Lagerlöf, premiada en 1909.

Entre las mujeres galardonadas figura la poeta chilena Gabriela Mistral, que recibió el Nobel en 1945. Fue la primera escritora latinoamericana en obtener el premio y, hasta la fecha, la única mujer de Hispanoamérica que lo ha conseguido.

En los últimos años, el galardón ha distinguido también a varias autoras. En 2024 fue para la escritora surcoreana Han Kang, reconocida por su «intensa prosa poética» que aborda los traumas históricos y la fragilidad de la vida humana. Un año antes, en 2023, el premio recayó en el noruego Jon Fosse por su innovadora dramaturgia y prosa, mientras que en 2022 fue para la francesa Annie Ernaux por su trabajo sobre la memoria personal y sus condicionantes colectivos.

Antes de Carson, el último Nobel de Literatura había sido para el escritor húngaro László Krasznahorkai, galardonado en 2025 por una obra que, según la Academia Sueca, mantiene la fe en las posibilidades del arte en medio del temor a la destrucción.