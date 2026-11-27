El Gran Teatre del Liceu de Barcelona ha acogido este miércoles 26 de noviembre la 73.ª edición de los Premios Ondas, una cita que ha reunido a algunas de las figuras más destacadas de la radio, la televisión, la música y los pódcast. Una noche de actuaciones, discursos emocionados, reivindicaciones y alguna sorpresa que ha tenido que ajustarse a un horario muy medido.

Amaral abre la gala con una versión de Leiva

Amaral ha sido la encargada de inaugurar la ceremonia con una interpretación de Como si fueras a morir mañana, uno de los temas de Leiva, que ha recibido el Premio Ondas 2026 a la Trayectoria Musical. Eva Amaral y Juan Aguirre, que no optaban a ningún galardón en esta edición, han querido sumarse a la noche con este homenaje al músico madrileño, que no pudo interpretar él mismo la canción por problemas de voz.

Una actuación que ha servido para arrancar la gala con música y recordar la trayectoria de Leiva, desde sus comienzos en Pereza junto a Rubén Pozo hasta su consolidación como solista.

Pablo Alborán dedica el premio a su familia

Pablo Alborán ha sido uno de los grandes protagonistas musicales de la noche. El malagueño ha interpretado Mi talón de Aquiles y, posteriormente, ha recogido el Premio Ondas al Mejor Espectáculo, Gira o Festival por Global Tour KM0.

El artista ha explicado que el proyecto nació de una etapa personal y familiar especialmente complicada, una experiencia que le ha llevado a reflexionar sobre la vulnerabilidad y la importancia de apoyarse en los demás. También ha tenido palabras de agradecimiento para sus padres, sus hermanos y sus sobrinos, a quienes se ha referido cariñosamente como sus «cuatro ángeles».

Uno de los pasajes más emotivos de su intervención ha estado relacionado con la salud de su sobrina y la donación de médula. Al recordar esa experiencia, Alborán ha reivindicado el papel de la sanidad pública y ha defendido que la calidad de la atención médica y de la educación no debería depender de la capacidad económica de cada persona.

«Defender lo público no significa renunciar a la libertad de elegir, sino garantizar que nadie se quede atrás por no tener precisamente esa libertad», ha afirmado.

Rosalía, desde la distancia y con un pequeño fallo técnico

Rosalía ha sumado un nuevo reconocimiento a su trayectoria con el Premio Ondas al Fenómeno Musical del Año por LUX. La cantante no ha podido acudir al Liceu debido a sus compromisos profesionales en América y ha enviado un vídeo para agradecer el galardón.

«Segunda vez que me dais un premio y me vuelve a coger trabajando en América, fuera», ha explicado al comienzo de su mensaje. Sin embargo, la intervención ha sufrido un pequeño contratiempo: el audio ha dejado de escucharse durante unos instantes y ha sido necesario repetir la reproducción.

En la segunda toma, la artista ha expresado su ilusión por recibir el premio y ha reconocido que el término «fenómeno» le parecía especialmente llamativo. «Este es un país de arte y de muchísimos fenómenos», ha comentado.

Malena Alterio reivindica a las mujeres

Uno de los discursos más aplaudidos ha sido el de Malena Alterio, que ha recogido el Premio Ondas a la Mejor Interpretación en Televisión por su trabajo en la serie Cochinas. La actriz ha aprovechado el reconocimiento para dedicarlo a sus compañeras de reparto y reivindicar el sentido de una ficción que aborda la sexualidad femenina.

«No hay que olvidar que no hace mucho tiempo había mujeres que pensaban que el sexo, tocarse, mostrar nuestros deseos, era cosa de cochinas, guarras o era cosa de hombres», ha señalado. Alterio ha defendido que la serie contribuye a recordar lo que ha costado conquistar determinadas libertades.