La deuda pública sigue subiendo mes tras mes, aunque la ratio sobre PIB se modera por el alza de la economía no porque el Gobierno haya puesto en marcha un plan para reducir deuda y déficit públicos. En septiembre, la deuda aumentó casi otros 18.000 millones de euros hasta cerrar en el récord de 1,767 billones de euros, según los datos publicados este martes por el Banco de España. En ratio sobre PIB, se modera hasta el 100,3%, 2,7 puntos porcentuales menos que en septiembre de 2025.

En términos absolutos, el saldo de deuda ascendió a máximos históricos de 1,767 billones de euros en septiembre de 2026, lo implica un crecimiento interanual del 3,4% y un incremento mensual del 1%. Con estas subidas, el importe de la deuda en septiembre, de 1,767 billones, supera el máximo histórico anotado el mes de junio de 2026 (1,763 millones).

El Ejecutivo espera para el cierre del 2026 que la ratio de deuda pública rompa la barrera del 100% y se sitúe en el 99,3%, adelantando el objetivo de bajarla del 100% un año, ya que estaba fijado para la última parte de 2027.

Aunque en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo del Gobierno sí se recoge una senda descendente a lo largo de los próximos años, no se especifica en las proyecciones del Ejecutivo cuándo logrará España reducir su deuda por debajo de los niveles prudentes del 60% planteados por Bruselas.

El saldo de la deuda del Estado se situó en 1,617 billones de euros, con un incremento interanual del 3,8%, lo que supone un 91,8% del PIB. Para las Otras Unidades de la Administración Central el saldo fue de 31.937 millones (1,8% del PIB), que representa una disminución del 5,7% respecto al mismo dato del año anterior.

Por su parte, el saldo de deuda de las Administraciones de Seguridad Social se situó en 136.176 millones, un 7,9% más que un año antes y corresponde a un 7,7% del PIB. Este incremento se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar su desequilibrio presupuestario.

Respecto a las administraciones territoriales, la deuda de las comunidades autónomas fue de 346.618 millones de euros en septiembre de 2026, equivalente a un 19,7% del PIB, con una variación interanual del 2,3%, mientras que la deuda de las Corporaciones Locales se situó en 21.304 millones de euros en este mes (1,2% del PIB), un 5,2% inferior al importe registrado un año antes.

En lo que respecta a la evolución de la deuda según instrumentos y plazos, los valores a largo plazo y los instrumentos con vencimiento inferior a un año registraron tasas de crecimiento interanuales positivas del 3,2% y el 23,4%, respectivamente.

De su lado, los préstamos con vencimiento superior a un añoAbre en nueva ventana se redujeron en un 3,9%.