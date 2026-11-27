Una mujer de 34 años ha muerto este viernes tras ser apuñalada por su ex marido durante la tarde del jueves en su domicilio en Bilbao. La víctima ha fallecido en el Hospital de Cruces, en Baracaldo, debido a la gravedad de las heridas infligidas, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad. El agresor es un hombre de 47 años que fue arrestado por la Ertzaintza minutos después del apuñalamiento y permanece en las dependencias policiales de Vizcaya.

Los hechos sucedieron a las 20:00 de la tarde cuando el hombre arremetió contra la mujer con un cuchillo, con la que había mantenido una relación sentimental. Una mujer joven se personó en la comisaría de la Policía alertando de la existencia de un altercado en una vivienda.

Dos policías acudieron al lugar de los hechos y atendieron a la víctima que presentaba heridas de arma blanca. El autor de los hechos se encontraba también en la casa y lo arrestaron minutos después por la Ertzaintza bajo la acusación de homicidio en grado de tentativa. La víctima recibió atención médica en un primer momento y luego lo trasladaron al hospital, donde murió tras su ingreso.

Vivienda compartida

La víctima y su presunto agresor convivían en el mismo piso en el que se produjo el crimen. Según ha confirmado el Departamento vasco de Seguridad, tanto la mujer asesinada como su ex pareja contaban con antecedentes previos por episodios de violencia de género y violencia doméstica.

Estos registros policiales anteriores ya forman parte de las diligencias abiertas por la Ertzaintza, que mantiene en marcha la investigación para reconstruir el historial previo entre ambos y esclarecer por completo las circunstancias que rodearon esta agresión mortal.

Las cifras de violencia de género

Se trata de la primera mujer asesinada a manos de su pareja o de su ex pareja en 2026 en el País Vasco, donde entre enero y octubre se han registrado 6.646 casos de violencia contra las mujeres, un 11,23% más que en el mismo periodo el año anterior.

Este crimen eleva a 49 el número de mujeres asesinadas en España por sus parejas o exparejas en lo que va de año y a 1.390 desde 2003. El número de personas menores de edad huérfanas por violencia de género en España asciende a 40 en 2026 y a 550 desde 2013.