Vox refuerza las conexiones aéreas de Andalucía con Madrid. Las rutas entre la capital de España y los aeropuertos de Jerez y Almería pasarán de tres a cinco frecuencias semanales antes incluso de comenzar a operar. La compañía Wizz Air, encargada de prestar estos servicios, ha incrementado un 66% la capacidad inicialmente prevista, hasta alcanzar una oferta conjunta de 4.780 plazas semanales.

El anuncio lo ha realizado este jueves Manuel Gavira, vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local. Las nuevas conexiones comenzarán a funcionar el próximo 14 de diciembre y supondrán un refuerzo de las alternativas de transporte entre Andalucía y Madrid en un momento marcado por las dificultades de movilidad derivadas del accidente ferroviario de Urda.

Con la ampliación anunciada, ambas rutas dispondrán de cinco vuelos semanales, que operarán los lunes, miércoles, jueves, viernes y domingos. Los trayectos estarán cubiertos por aviones Airbus A321neo, con capacidad para 239 pasajeros.

Cada conexión contará con hasta 2.390 plazas semanales, contabilizando los desplazamientos en ambos sentidos. En total, los aeropuertos de Jerez y Almería dispondrán de 4.780 plazas para viajar a Madrid y regresar a Andalucía. La cifra supone un incremento considerable respecto a las tres frecuencias semanales que Wizz Air había anunciado inicialmente.

Esta ampliación se enmarca en el trabajo de la Mesa de Conectividad Aérea de Andalucía, impulsada por la Consejería de Turismo en colaboración con las compañías aéreas. A estas dos rutas se incorporará también una conexión entre Córdoba y Madrid. En este caso, los vuelos comenzarán a operar el próximo 4 de diciembre, ampliando las alternativas aéreas disponibles para los andaluces.

Más de 290.000 plazas

El refuerzo de la conectividad aérea también se está dejando notar en los aeropuertos de Sevilla y Málaga. El último informe elaborado por Mabrian para la Junta de Andalucía, fechado el 25 de noviembre, constata que la oferta de plazas desde Madrid hacia ambas ciudades se mantiene en niveles muy superiores a los registrados antes del accidente ferroviario.

En concreto, Sevilla contará con 133.497 plazas aéreas programadas entre el 3 de noviembre y el 31 de diciembre. Esto representa un aumento del 136% respecto a la capacidad anterior al siniestro.

Málaga, por su parte, dispone de 157.254 plazas durante ese mismo periodo, lo que supone un incremento del 103%. Entre los dos destinos andaluces suman más de 290.000 plazas desde Madrid, con los refuerzos previstos hasta finales de año.

La seguridad de Andalucía recupera terreno

El informe de Mabrian recoge además una evolución positiva de la percepción de seguridad de Andalucía como destino. Entre el 18 y el 24 de noviembre, este indicador alcanzó los 96 puntos, frente a los 94 de la media nacional.

De esta manera, la comunidad autónoma ha conseguido situarse por encima de los registros anteriores al accidente ferroviario. También ha descendido el porcentaje de menciones negativas sobre Andalucía en las redes sociales, hasta alcanzar sus niveles más bajos desde que se produjo el siniestro.