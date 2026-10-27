‘El Charly’ encuentra a Dios en la cárcel de Palma: del infierno de los tres paquetes de tabaco al refugio de la fe

La cárcel le ha cambiado los hábitos. Y, según su entorno, también la forma de afrontar el día a día. Carlos Cortés, más conocido como El Charly y apodado El Rey de los gitanos de Mallorca, ha encontrado en la fe un nuevo refugio durante su estancia en prisión preventiva, donde permanece desde hace algo más de tres años a la espera del escrito de acusación.

Su nueva rutina tiene un protagonista inesperado: Dios. Cortés acude diariamente al culto evangélico que se celebra en prisión, donde, junto a un pastor, lee la Biblia y profundiza en los pasajes relacionados con la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Una práctica que, según su entorno, se ha convertido en uno de los principales pilares de su día a día.

Pero hay un cambio que llama especialmente la atención. No solo por lo que representa, sino por la magnitud del hábito que ha conseguido abandonar: El Charly ha dejado de fumar por completo después de haber llegado a consumir tres paquetes de tabaco diarios antes de ingresar en prisión.

De los 60 cigarrillos al día, a ninguno. Un giro radical en una rutina que, durante años, estuvo marcada por el consumo constante de tabaco. Ahora, la religión ocupa buena parte de su tiempo y la fuerza de sus creencias le ayuda, según su entorno, a sobrellevar la reclusión y mantener la concentración en su vida cotidiana.

La transformación personal de Cortés se produce mientras su situación judicial continúa sin resolverse. El conocido como El Charly lleva algo más de tres años en prisión preventiva y permanece a la espera de que se presente el escrito de acusación en la causa en la que está investigado.

La sala que debe juzgar el procedimiento es la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, según los datos facilitados para esta información. La ausencia, por el momento, de un escrito de acusación mantiene abierto un escenario judicial en el que todavía deberán concretarse las imputaciones que, en su caso, se formulen contra él.

Su acercamiento a la religión y el abandono del tabaco dibujan así una nueva faceta de un personaje que durante años ha estado bajo el foco de las investigaciones policiales por su presunto papel en el entramado investigado en la operación Jaque Mate, un dispositivo contra una presunta organización dedicada a introducir grandes cantidades de cocaína en España.

Son Banya, La Soledad, el polígono de Llevant, Son Gotleu y El Molinar

La operación Jaque Mate, desarrollada por la Guardia Civil en colaboración con organismos internacionales y distintas fuerzas policiales, culminó una investigación de más de un año y medio. El dispositivo se saldó con más de una tonelada de cocaína intervenida y 64 personas detenidas, la mayoría en Baleares, aunque las actuaciones también se extendieron a otros puntos del territorio nacional.

En el marco de la investigación, los agentes situaron presuntamente a Cortés en una posición relevante dentro de la estructura asentada en Mallorca. Según las conclusiones policiales recogidas en las actuaciones, habría mantenido relaciones con responsables de históricos puntos de distribución de droga de Palma, entre ellos los vinculados a Son Banya, La Soledad, el polígono de Llevant, Son Gotleu y El Molinar.

Los investigadores sostuvieron que la organización habría recurrido a redes criminales internacionales para importar cocaína desde Colombia y que habría aprovechado las conexiones personales y familiares de sus integrantes para desarrollar parte de sus actividades. Estas conclusiones forman parte de las hipótesis policiales de la investigación y no deben confundirse con hechos declarados probados por una sentencia.

El patrimonio inmobiliario vinculado a personas del entorno investigado también llamó la atención de los agentes. Entre las operaciones analizadas figura una vivienda de lujo en Marratxí, con 615 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 2.000 metros cuadrados.

Según la Guardia Civil, el inmueble tendría un valor de mercado superior al millón de euros. La vivienda, adquirida en 2008 por la esposa y la hija de Cortés, fue declarada en 2020 como obra nueva terminada por un valor de 120.000 euros, una diferencia que los investigadores consideraron relevante dentro de sus pesquisas patrimoniales.

Operaciones inmobiliarias atribuidas a personas del ‘clan de los Valencianos’

La investigación también puso el foco en otras operaciones inmobiliarias atribuidas a personas del entorno del denominado clan de los Valencianos, algunas de ellas realizadas sin financiación hipotecaria. Los agentes examinaron asimismo posibles vínculos empresariales y movimientos económicos que, a su juicio, merecían ser investigados para determinar si podían guardar relación con un eventual blanqueo de capitales.

En otra de las conversaciones telefónicas intervenidas, Cortés habría hablado con un abogado de un proyecto de construcción valorado en 30 millones de euros. Los investigadores interpretaron aquella conversación como un indicio del poder económico y de negociación que, presuntamente, tendría el investigado.

La operación Jaque Mate se desarrolló en varias fases. En una de las primeras actuaciones, los agentes detuvieron a nueve personas, entre ellas a quien consideraban responsable del entramado colombiano en España, durante una intervención en Cehegín, Murcia. Allí se incautaron 1,3 toneladas de cocaína ocultas en bloques de granito brasileño, según la información policial.

Una segunda fase incluyó 23 registros y 16 detenciones en Valencia, Palma y Toledo. La tercera culminó con nuevas actuaciones en Mallorca, dentro de un dispositivo que contó con la colaboración de organismos como la DEA estadounidense y policías de Portugal, Brasil y Colombia.

Ahora, mientras la causa judicial sigue su curso, la vida cotidiana de El Charly transcurre entre los muros de la prisión y las reuniones religiosas a las que acude cada día. El hombre que, según su entorno, fumaba tres paquetes de tabaco diarios ha dejado el cigarrillo y ha encontrado en la Biblia una fuente de fortaleza. Su situación judicial, sin embargo, continúa pendiente de los siguientes pasos del procedimiento. La fe ha cambiado su rutina; el desenlace de la causa todavía está por escribir.