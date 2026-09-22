La Policía y los expertos en ciberseguridad alertan: vuelve una estafa de WhatsApp que no necesita que pulses ningún enlace para caer en la trampa

Cuando recibimos un mensaje extraño por WhatsApp, lo primero que solemos pensar es que basta con no entrar o no pulsar ningún enlace para estar a salvo. También hemos aprendido a desconfiar de los códigos de verificación que alguien nos pide por mensaje o de esos códigos QR que aparecen sin saber muy bien de dónde vienen. Sin embargo, una modalidad de ataque detectada recientemente en España es bastante diferente.

La Guardia Civil ha registrado en Huelva alrededor de 50 denuncias desde finales de agosto relacionadas con ataques a WhatsApp en determinados iPhone. Lo preocupante es que, según explica el Instituto Armado, la víctima no tiene que pulsar un enlace, escanear un QR o facilitar previamente un código para que se produzca el ataque. Se conoce como ataque ‘zero-click’ y los casos analizados afectan a determinados modelos de iPhone que utilizan versiones antiguas del sistema operativo, concretamente iOS 16.7.12 y anteriores.

Vuelve una estafa de WhatsApp que no necesita que pulses ningún enlace

La diferencia con muchas de las estafas que circulan habitualmente por WhatsApp está precisamente en lo que tiene que hacer la víctima. En un fraude convencional suele existir algún paso que ayuda a que el delincuente se salga con la suya, ya sea mediante una web falsa, facilitar una contraseña o reenviar un código recibido por SMS, pero en este caso no ocurre lo mismo. Según la información difundida por la Guardia Civil, el ciberdelincuente puede acceder de manera ilegítima a las conversaciones y llegar a comunicarse con familiares o amigos al mismo tiempo que el verdadero propietario de la cuenta.

Todo ello puede suceder sin que este se dé cuenta inmediatamente. Y es entonces cuando empieza realmente la estafa. El atacante escribe a alguno de los contactos de la víctima y aprovecha algo que juega claramente a su favor: el mensaje aparece dentro de una conversación real y desde el número de una persona conocida. Puede decir que necesita dinero urgentemente, pedir una transferencia porque ha tenido algún problema o intentar conseguir un código de verificación o recuperación. Para quien recibe el mensaje, no tiene por qué haber nada extraño a primera vista. Por eso, aunque este ataque se haya detectado en determinados dispositivos, la estafa puede acabar afectando también a familiares y amigos. Son ellos quienes pueden recibir una petición de dinero creyendo que están hablando con alguien de confianza.

Qué teléfonos se han visto afectados

Los casos investigados hasta ahora por la Guardia Civil tienen algo en común. Se han producido en determinados modelos de iPhone con iOS 16.7.12 o una versión anterior. De ahí que una de las primeras recomendaciones sea bastante sencilla: comprobar qué versión de iOS tiene instalada el teléfono y actualizarla si existe una más reciente. No es únicamente una cuestión de tener las últimas funciones del móvil. Las actualizaciones incluyen correcciones destinadas a solucionar vulnerabilidades de seguridad, por lo que dejar durante mucho tiempo un teléfono sin actualizar puede mantener abiertos fallos que ya han sido corregidos.

Lo mismo ocurre con WhatsApp. La Guardia Civil aconseja utilizar la última versión disponible de la aplicación y evitar instalar aplicaciones procedentes de fuentes no autorizadas. También merece la pena entrar de vez en cuando en «Dispositivos vinculados» dentro de WhatsApp. Si aparece algún ordenador, navegador u otro dispositivo que no reconocemos, hay que cerrar esa sesión. Otra medida aconsejada es activar la verificación en dos pasos, que añade una protección adicional a la cuenta.

Qué hacer si alguien conocido te pide dinero por WhatsApp

Hay una recomendación que sirve incluso aunque tengamos el móvil completamente actualizado. Si un familiar o un amigo nos pide dinero inesperadamente por WhatsApp, especialmente si quiere que hagamos una transferencia a una cuenta diferente de la habitual, lo mejor es comprobar primero que realmente estamos hablando con esa persona. Una llamada telefónica puede bastar. Lo mismo ocurre cuando alguien nos solicita un código que acaba de llegar al móvil. Los códigos SMS, de registro o de verificación no deben facilitarse a otras personas, aunque quien los pida aparezca en WhatsApp con el nombre y la fotografía de alguien conocido. Y si el fraude ya se ha producido, actuar rápido puede evitar que el problema vaya a más.

La Guardia Civil recomienda guardar las conversaciones, mensajes y capturas de pantalla que puedan servir como prueba, sobre todo si ha habido una petición de dinero o se ha realizado alguna transferencia. También hay que avisar cuanto antes a los contactos que puedan estar recibiendo mensajes en nuestro nombre y comunicar lo ocurrido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Los aproximadamente 50 casos registrados en Huelva muestran precisamente por qué este tipo de ataque resulta especialmente difícil de detectar. No siempre hay un enlace sospechoso que sirva de aviso.

En este caso, la mejor protección empieza antes: mantener el iPhone y WhatsApp actualizados, revisar qué dispositivos tienen acceso a la cuenta y desconfiar de cualquier petición inesperada de dinero o códigos, incluso cuando aparentemente proceda de alguien que conocemos.