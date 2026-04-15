Ya es definitivo: el recorrido del nuevo tren entre Palma y el aeropuerto pasará por estos 12 barrios

Ya es definitivo: el recorrido del nuevo tren entre Palma y el aeropuerto, adonde llegará en 12 minutos desde el centro, pasará por 12 barrios. La línea tendrá una longitud de 30 kilómetros, de los que casi 10 serán subterráneos, y recorrerá una docena de barrios de Palma, algunos de los cuales tienen una densidad de población elevada.

Estas zonas son: L’Olivera (estación Conservatori); Son Oliva y Son Fortesa (estación Son Costa); Pere Garau, La Soledat, Son Canals y Son Gotleu (estación Miquel Dolç); Estadi Balear (estación Son Güells); Son Ferriol (estación Hospital Son Llàtzer); el Coll den Rabassa (estación Coll den Rabassa), y S’Arenal y Les Meravelles, en la Playa de Palma (estaciones de Porciúncula, Bellavista – Ses Cadenes y S’Arenal, esta última ya en el municipio de Llucmajor).

La salida estará situada en la zona del Conservatori Superior de Música, donde se ha proyectado el futuro Districte de les Arts, en una estación que servirá como «gran intercambiador ferroviario» y permitirá coger diferentes líneas.

El tren seguirá por Son Oliva y Son Fortesa (estación Son Costa); Pere Garau, La Soledat, Son Canals y Son Gotleu (estación Miquel Dolç); Estadi Balear (estación Son Güells); Son Ferriol (estación Hospital Son Llàtzer) y el Coll den Rabassa (estación del mismo nombre).

La estación del aeropuerto de Son Sant Joan será subterránea y estará dentro de la propia terminal, aunque su ubicación exacta está todavía por determinar.

Se dirigirá después hacia el polígono de Son Oms, la Playa de Palma (estaciones de Porciúncula y Bellavista-Ses Cadenes) para después adentrarse en Llucmajor, con una parada en s’Arenal, otra en Son Noguera y una última en el propio pueblo de Llucmajor.

La idea es que el proyecto, que tendrá un coste aproximado de 811 millones de euros y dará servicio a unos 8,5 millones de pasajeros cada año, comience su construcción en 2028 y esté listo en 2032.

«Hablamos de una infraestructura que mejorará de forma significativa la conectividad y reducirá los tiempos de desplazamiento», ha subrayado el conseller de Vivienda, José Luis Mateo, en la presentación del trazado.

Mateo, antes de la rueda de prensa, se ha reunido con la alcaldesa de Llucmajor, Xisca Lascolas, y con el regidor de Movilidad del Ayuntamiento de Palma, Toni Deudero, para informarles del proyecto.

Ampliación hasta Campos

Sobre la opción de avanzar en el futuro con la segunda fase del corredor ferroviario de Migjorn, que iría hasta Campos, sería necesario abrir un nuevo proceso de información pública y empezar un nuevo estudio de alternativas de ruta. El tramo Llucmajor-Campos figura en el Plan Director Sectorial de Movilidad de Baleares, vigente desde 2019, pero no se ejecutaría hasta el momento en que tenga una planificación temporal de ejecución.

«A día de hoy está exactamente como estaba en 2019 cuando se aprobó el plan sectorial. El día que haya una planificación temporal, habrá que hacer un estudio informativo», ha detallado la directora general de Movilidad, Lorena del Valle.

Mateo, preguntado por el avance del resto de proyectos ferroviarios, ha afirmado que el Govern «no va a dejar de trabajar» en ninguno de ellos.

«Ya se ha puesto en marcha el estudio informativo del metro hasta Son Espases, se están estudiando las alegaciones del tramo de tren entre Sa Pobla y Alcúdia y nunca hemos perdido de vista el tren de Llevant. Y ya pensamos en nuevos retos como ir hacia la zona de Ponent», ha subrayado el conseller.