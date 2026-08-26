El Govern balear financiará con 350.000 euros proyectos de Cáritas, Cruz Roja, Médicos del Mundo y Apotecaris Solidaris en Venezuela

El Govern balear destinará 350.000 euros a dar respuesta a la situación de emergencia provocada por los terremotos de Venezuela, a través de cuatro entidades que actúan sobre el terreno: Cáritas Diocesana de Mallorca, Cruz Roja Española, Apotecaris Solidaris y Médicos del Mundo.

La vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, y el director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Manuel Pavón, se han reunido con las entidades para presentar estas ayudas y conocer las actuaciones que se pondrán en marcha para apoyar a la población afectada, como ha detallado el Ejecutivo en un comunicado.

El doble terremoto, de magnitudes de 7,2 y 7,5, que afectó a Caracas y al estado de La Guaira, ha dejado una situación de emergencia humanitaria que afecta especialmente a la población más vulnerable. Según los datos recogidos por los organismos internacionales, se estima que, durante los próximos seis meses, 1,8 millones de personas se encontrarán en situación de vulnerabilidad extrema y peligro inminente, entre ellas más de 680.000 menores. Además, al menos 16.000 personas han quedado en situación de desplazamiento interno después de perder completamente su hogar.

Esta respuesta del Govern que preside la popular Marga Prohens tiene como objetivo atender las necesidades más urgentes surgidas a raíz de la emergencia, especialmente entre las personas y familias que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Para dar respuesta a esta situación, se realiza una aportación extraordinaria, al margen de la planificación anual prevista para 2026. Las actuaciones se desarrollarán en diferentes ámbitos, desde la alimentación y el acceso a agua segura hasta la atención sanitaria, la higiene, el alojamiento y el apoyo psicosocial.

Una parte de la respuesta se canalizará a través de Cáritas Diocesana de Mallorca, que recibirá 100.000 euros para desarrollar una intervención humanitaria dirigida a familias afectadas por los terremotos en los estados de Falcón y Yaracuy. El proyecto combina actuaciones de seguridad alimentaria, acceso al agua, saneamiento e higiene, alojamiento y refugio, así como medidas de protección y apoyo psicosocial. Entre las actuaciones previstas se encuentran la distribución de alimentos, ayudas económicas para cubrir necesidades básicas, kits de higiene y tratamiento del agua, y apoyo a las familias afectadas.

Cruz Roja Española contará con 100.000 euros para centrar su actuación en la cobertura de las necesidades básicas inmediatas de las personas afectadas. La intervención dará prioridad a las personas de La Guaira y de la Gran Caracas que han perdido sus hogares o no pueden ocuparlos con seguridad, así como a las familias que se encuentran en espacios temporales. La ayuda incluirá artículos de primera necesidad, material de alojamiento, kits de higiene y otros recursos para dar respuesta a la emergencia.

Por su parte, Médicos del Mundo recibirá 100.000 euros para actuar en los estados de Sucre, Táchira, Apure, La Guaira y Miranda con el objetivo de mejorar el acceso a agua segura, saneamiento e higiene de unas 5.000 personas afectadas. El proyecto prevé el suministro de agua mediante camiones cisterna, la instalación de diez tanques de almacenamiento de 2.000 litros, la rehabilitación de puntos de agua afectados y la distribución de kits para el tratamiento y almacenamiento seguro del agua y de productos de higiene.

En el ámbito sanitario, Apotecaris Solidaris recibirá 50.000 euros para reforzar el acceso a medicamentos y material sanitario para la población afectada. La actuación prestará especial atención a niños y niñas, mujeres embarazadas, personas mayores, personas con enfermedades crónicas y personas con discapacidad, y permitirá dar respuesta también a necesidades relacionadas con la vacunación y la salud mental.

El Govern quiere hacer llegar el apoyo de Baleares a las personas que más lo necesitan en un momento especialmente difícil y contribuir a dar respuesta a sus necesidades más básicas. Una ayuda que se pone en marcha con la voluntad de acompañar a la población afectada en los primeros pasos de la recuperación y de sumar esfuerzos con las entidades que trabajan directamente sobre el terreno.