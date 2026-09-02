El Consell de Mallorca fijará este otoño el techo de entrada de vehículos y coches de alquiler para la próxima temporada

El Consell de Mallorca ha dado este miércoles el pistoletazo de salida al nuevo curso político con una reunión de todos los consejeros ejecutivos, presidida por Llorenç Galmés, en la Misericòrdia. El encuentro ha servido para definir las principales medidas que la institución insular impulsará durante los próximos meses, con el objetivo de completar los acuerdos de gobierno —de los que, según el Consell, ya se ha cumplido más del 95%— y abordar los principales retos de la isla.

Galmés ha situado la contención del crecimiento poblacional y de la saturación turística entre las prioridades de esta nueva etapa. «Por primera vez, en Mallorca se están impulsando medidas transversales, que ponen en primer lugar a los residentes, y de contención, ante el crecimiento poblacional y la saturación en determinados lugares y momentos del año», ha señalado.

La regulación de la entrada de vehículos será, según el presidente del Consell, «la principal medida de contención de esta legislatura». La institución insular prevé aprobar antes de que termine el año el límite de entrada de vehículos particulares y de alquiler. La medida quedará definida una vez concluya el nuevo estudio de carga de la isla y está previsto que entre en vigor durante la próxima temporada.

Galmés también ha avanzado que durante el próximo 9 de septiembre defenderá en el primer pleno del nuevo periodo de sesiones del Parlament balear la toma en consideración de la proposición de ley que permitirá aplicar esta regulación. El presidente insular ha reclamado un amplio consenso político, similar al alcanzado en el Consell de Mallorca cuando la iniciativa fue aprobada el pasado 5 de junio.

Además, ha recordado que la tramitación se realizará por la vía de urgencia, lo que permitirá reducir a la mitad el plazo para su aprobación definitiva.

Plan de Mejora de los Accesos a Palma

Otra de las prioridades para los próximos meses será la ejecución del Plan de Mejora de los Accesos a Palma, que cuenta con una dotación de 164 millones de euros. Dentro de este programa está previsto el inicio de las obras de la rotonda de la carretera de Sóller y del tramo I del Segundo Cinturón de Palma, dos actuaciones con las que el Consell pretende mejorar la movilidad y los accesos a la capital mallorquina.

En materia turística, la institución insular mantendrá su apuesta por un modelo basado en el turismo responsable y reforzará la lucha contra la oferta ilegal. Según ha explicado Galmés, el Consell contará con más efectivos y recursos que nunca para combatir estas actividades y favorecer la convivencia entre residentes y visitantes.

300 plazas de vivienda para personas con discapacidad

El área de Bienestar Social también tendrá un papel destacado durante el nuevo curso político. Galmés ha anunciado que este otoño está previsto poner en marcha el programa Ca meva en las Germanetes de Palma, dentro del Plan de Acceso a la Vivienda para Personas con Discapacidad.

El plan contempla la creación de 300 plazas hasta 2027 y una inversión de seis millones de euros. La institución insular prevé, además, seguir avanzando en materia de igualdad mediante la ampliación y el refuerzo de los servicios destinados a mujeres víctimas de violencia de género.

El convenio de carreteras y el retorno de 350 millones de euros

El presidente del Consell ha asegurado asimismo que la institución seguirá reclamando al Gobierno central medidas que considera pendientes para Mallorca. Entre ellas ha citado el convenio de carreteras y el retorno de 350 millones de euros que, según ha defendido, «pertenecen a todos los mallorquines».

Galmés también ha situado la gestión de la crisis migratoria entre las reivindicaciones de la institución, al considerar que Mallorca está afrontando esta situación en solitario.

La agenda de los próximos meses incluirá también varios proyectos en materia de cultura y patrimonio. Tras meses de trabajo, el Consell prevé culminar actuaciones como la inauguración de una exposición sobre la extracción del pecio romano de Ses Fontanelles.