Más de 5.000 personas participarán en la 45 Pujada a Lluc a peu de la Part Forana

La 45 edición de la Pujada a Lluc a peu de la Part Forana se celebrará la noche del 12 al 13 de septiembre con la participación prevista de más de 5.000 personas. La caminata partirá desde 45 municipios de Mallorca y volverá a estar organizada por el Consell de Mallorca, que asumirá por segundo año consecutivo la gestión de la tradicional subida.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha presentado este martes los detalles de una convocatoria que la institución insular considera una de las principales citas de participación ciudadana del verano en Mallorca. Galmés ha defendido la necesidad de mantener una tradición que, según ha señalado, forma parte del patrimonio cultural y social de la isla.

«Es una tradición que no se podía perder», ha afirmado el presidente, quien ha subrayado el compromiso del Consell para preservar e impulsar una celebración que cada año reúne a miles de participantes.

El Consell de Mallorca se hizo cargo de la organización de la Pujada a Lluc a peu de la Part Forana por primera vez el año pasado, después de que los blauets de Lluc comunicaran que no podían continuar asumiendo la celebración debido a la falta de recursos.

Para esta edición, la institución insular ha destinado más de 120.000 euros para cubrir los gastos relacionados con la organización y el desarrollo de la marcha. Durante la presentación, Galmés ha animado a la ciudadanía a participar en la subida y ha reivindicado su valor como expresión de la identidad mallorquina.

«Representa una de las expresiones más significativas de nuestra identidad y una tradición que, generación tras generación, mantiene vivo el sentimiento de pertenencia a Mallorca», ha señalado.

La organización ha preparado un amplio dispositivo para garantizar la seguridad de los participantes a lo largo del recorrido. En total, unas 200 personas participarán en las tareas de coordinación, asistencia y seguridad.

El operativo contará con la participación de los caps de poble de los diferentes municipios, servicios de carreteras, Protección Civil, policías locales, cuerpos de emergencia, Guardia Civil y servicios sanitarios. También se habilitarán diferentes puntos de avituallamiento.

El dispositivo tendrá, además, dos centros de operaciones, uno situado en Inca y otro en Lluc, y contará con un sistema de comunicaciones digitales destinado a garantizar la cobertura y coordinación durante todo el recorrido.

A la presentación han asistido también el conseller de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch; el conseller de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio; el prior del Santuario de Lluc, Marià Gastalver; el presidente de la Associació Antics Blavets, Llorenç Gelabert, y alcaldes de varios de los municipios participantes.