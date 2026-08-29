Escalofriante parte médico de Pogacar: «Conmoción cerebral, abrasiones y fractura cervical y de clavícula»

UAE Team Emirates-XRG ha confirmado el parte médico de Tadej Pogacar tras su accidente en La Vuelta que le costó abandonar la competición y ser trasladado al hospital para conocer el alcance de las lesiones. Un trágico suceso para el ciclista esloveno después de haber sido líder indiscutible.

«Está estable, y tras una exhaustiva evaluación médica en el hospital, a Tadej se le ha diagnosticado una conmoción cerebral, fractura desplazada de la clavícula izquierda, fractura cervical estable en C7 y múltiples abrasiones. «Afortunadamente, no hay otras lesiones graves ni secuelas neurológicas», escribió el UAE Team Emirates-XRG en sus redes sociales.

El doctor, Adrian Rotunno, ofreció el parte de un Pogacar que se fue al suelo a poco más de 30 kilómetros de la meta en Xeraco, y tuvo que abandonar una Vuelta a la que regresaba siete años después en busca de la grande que le faltaba, y que tenía en su mano con cuatro minutos de renta y tres victorias de etapa en siete días.

El parte médico desveló que Pogacar pasará por quirófano para tratar la clavícula, «que se retrasará debido a las precauciones por conmoción cerebral». Tadej permanece bajo el cuidado del equipo médico y «proporcionarán más actualizaciones tras la cirugía», añadió un UAE que deseó la pronta recuperación a su líder.