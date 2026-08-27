Pogacar sobrevive a un heroico Enric Mas en el ‘sterrato’ del Batolo y le gana el sprint en Castellón

Tadej Pogacar no levanta el pie en esta Vuelta a España, aunque ha estado a punto de costarle un disgusto de los gordos bajando El Bartolo. El esloveno se ha impuesto en Castellón a un épico Enric Mas, que le ha remontado en la última ascensión, sobre el sterrato y le ha puesto contra las cuerdas. Le pedía calma el balear descendiendo, consciente de lo complicado que era, y tuvo que hacerle caso el líder de la carrera tras llevarse un susto al salirse de la carretera y poner pie a tierra.

El ciclista del UAE Emirates sumó su tercer triunfo en cinco etapas terminadas, puesto que la tercera se canceló, aunque seguramente también la hubiera ganado. Presentaba un recorrido que ofrecía mucho espectáculo, con un tramo final que guardaba una ascensión trampa, al Puerto del Bartolo, con un camino de tierra donde Tadej se presentaba como favorito. Pero le salió competencia.

Enric Mas está dispuesto a subirse al podio de Granada y quiere dar que hablar en esta Vuelta. Por el momento, lo está consiguiendo. Después de consolidarse entre los favoritos con la tercera plaza de la general virtual tras las primeras etapas en los Pirineos, el balear irrumpió desde atrás, tras un nuevo ataque que parecía letal, para conseguir lo que nadie ha conseguido en mucho tiempo.

El del Movistar se fue a la caza del rojo. Dejó plantado a su competencia, a un Roglic que está entre los dos en la general, y arrancó en busca de una hazaña imposible. Consiguió pillarle en el tramo final y coronó por delante. Los dos bajaron juntos, aunque Mas tuvo que controlar el ímpetu de un Pogacar que, pese a tener la carrera casi sentenciada, se lanzó insaciable en el descenso.

Le mandó parar, mientras que por detrás Roglic les recortaba distancia. Pogacar estuvo a punto de caerse y entonces entendió que debía levantar el pie. Le servía aguantar con Enric hasta el final para sumar un nuevo triunfo en esta Vuelta. Y así fue. El ciclista esloveno apretó en cuanto Mas le lanzó el sprint y no le dio opción alguna.

Por detrás, Roglic entró junto a Carapaz y Gall, a 46 segundos. De esta forma, Mas obtiene una enorme recompensa puesto que se coloca segundo en la general, con cerca de un minuto de ventaja. El primero de los mortales.