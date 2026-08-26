Brennan vuelve a imponerse al sprint en la Vuelta ganando en Roquetas

Matthew Brennan se ha impuesto al sprint en la quinta etapa de la Vuelta a España 2026. El ciclista del Visma-Lease a bike se ha llevado su segunda victoria de etapa, tras la conseguida en la segunda etapa de la ronda española, ganando con facilidad a Meeus y Albanese. En una etapa sin sobresaltos, tras dos días duros en los Pirineos, el británico fue de nuevo el más fuerte de los esprinters en la llegada a Roquetas, en la que fue la primera etapa en suelo español. No hay cambios en la general, que sigue dominada y casi sentenciada por Pogacar.

Cabe destacar que Brennan no tuvo rivales en la llegada, debido a que Kaden Groves y Mads Pedersen se quedaron cortados en el puerto de Pauls. Fue más fácil, por tanto, para el Visma, que controló en todo momento la llegada masiva del pelotón, después de una etapa de 173 kilómetros entre Falset y Roquetes, en la provincia de Tarragona.

Una etapa en la que la fuga del día se configuraría al arranque de la jornada, conformada por cinco corredores: Walter Calzoni, Fredrik Dversnes, Stefan Küng, Mattia Gaffuri y Diego Uriarte. Los cinco llegarían a tener más de dos minutos de distancia con el pelotón, sin embargo, el viento y los movimientos del pelotón en busca de formar abanicos la echarían abajo a 98 km de meta.

Tras pasar la zona del Deltebre, el ritmo de la carrera bajó en una calma tensa de camino al único puerto del día, Pauls, de tercera categoría, donde el UAE Team marcó el ritmo evitando los ataques. Así, el zafarrancho de combate entre los corredores que pretendían evitar la llegada al sprint llegaría tras coronar. Especialmente insistente estaría el español Xabier Mikel Azparren, al que Wout van Aert y el Visma-Lease a Bike se encargaron de atar en corto.

Y ante la previsión de que un ritmo menos exigente pudiera animar a más corredores, el conjunto neerlandés tomó el control de la carrera, dándole un puntito más de velocidad al pelotón. Eran conscientes de que, ante la ausencia de sus grandes rivales en los sprints, Kaden Groves y Mads Pedersen, que se habían cortado en el alto Paüls, James Matthew Brennan era el gran favorito para conseguir su segunda victoria parcial en la edición.

Así, la segunda llegada masiva de la Vuelta se tornó en inevitable. En los últimos dos kilómetros, a los Visma-Lease a Bike se les sumó la colaboración de un UNO-X-MOBILITY. Y tras un lanzamiento sensacional por sus compañeros Van Aert y Christophe Laporte, Brennan se impuso con mucha autoridad a sus rivales. Tras el británico, entrarían el belga Jordi Meeus y el italiano Vincenzo Albanese.

En cuanto a la clasificación general, tanto Tadej Pogacar, que mantiene el maillot rojo de líder, como el resto de favoritos entraron en la línea de meta con el gran grupo. Mañana afrontarán una etapa de montaña entre Alcossebre y Castelló, de 177.5 km, en la que tendrán que superar dos puertos de segunda categoría, uno de tercera y la ascensión final al Puerto de Bartolo, de primera categoría, con un tramo de sterrato y que se corona a 21 kilómetros de meta. Así, podría ser una etapa propicia para que Pogacar lograra su tercera etapa.