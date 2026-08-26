Vuelta a España 2026: etapa 5

Así queda la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España 2026 tras la etapa 5 de hoy miércoles, 26 de agosto

Tadej Pogacar mantiene más de tres minutos de ventaja en la general de la Vuelta a España

No hay cambios en la clasificación tras la llegada al sprint en la localidad tarraconense de Roquetas

Brennan vuelve a imponerse al sprint en la Vuelta ganando en Roquetas

Así queda la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España 2026 tras la etapa 5 de hoy miércoles, 26 de agosto
Tadej Pogacar, en el podio. (EP)
Hugo Carrasco

Sin cambios en la general. La Vuelta a España 2026 por fin pisa suelo nacional y lo hace con una etapa celebrada por la provincia de Tarragona. La llegada fue al sprint y el triunfo para el británico Matthew Brennan, por lo que no hay modificaciones en la clasificación general, que está gobernada por Tadej Pogacar con comodidad, tras su victoria en Andorra. Roglic y Enric Mas le siguen, aunque de lejos, para completar el podio virtual.

La quinta etapa de la ronda española ofrecía tranquilidad al pelotón a lo largo de sus 173 kilómetros, aunque dos sprinters llamados a pelear por la etapa, como eran Mads Pedersen y Kaden Groves se quedaron en el puerto de Pauls, de tercera categoría. No pudieron estar presentes en la disputa del triunfo, que fue para Brennan, seguido de Meeus y Albanese.

Clasificación de la etapa 5

Clasificación de la etapa 5 de la Vuelta a España. (La Vuelta)
Clasificación de la etapa 5 de la Vuelta a España. (La Vuelta)

Clasificación general de la Vuelta a España

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Clasificación general de la Vuelta tras la etapa 5. (La Vuelta)

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