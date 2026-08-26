Así queda la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España 2026 tras la etapa 5 de hoy miércoles, 26 de agosto

Sin cambios en la general. La Vuelta a España 2026 por fin pisa suelo nacional y lo hace con una etapa celebrada por la provincia de Tarragona. La llegada fue al sprint y el triunfo para el británico Matthew Brennan, por lo que no hay modificaciones en la clasificación general, que está gobernada por Tadej Pogacar con comodidad, tras su victoria en Andorra. Roglic y Enric Mas le siguen, aunque de lejos, para completar el podio virtual.

La quinta etapa de la ronda española ofrecía tranquilidad al pelotón a lo largo de sus 173 kilómetros, aunque dos sprinters llamados a pelear por la etapa, como eran Mads Pedersen y Kaden Groves se quedaron en el puerto de Pauls, de tercera categoría. No pudieron estar presentes en la disputa del triunfo, que fue para Brennan, seguido de Meeus y Albanese.

Clasificación de la etapa 5

Clasificación general de la Vuelta a España