La reflexión de Martin Heidegger, filósofo alemán, sobre la vivienda: «Por muy dura que sea la falta de viviendas, la auténtica penuria del habitar no es la falta de casas»

La incógnita de la carencia de la vivienda continúa vigente en la actualidad como uno de los problemas más importantes. El filósofo alemán Martin Heidegger aclara a través de la siguiente frase cómo esa carencia no se traduce sólo en la necesidad de levantar más edificios, sino que va más allá: «Por muy dura y amarga que sea la carencia de viviendas, la auténtica penuria del habitar no consiste en la falta de casas». Para el profesional, el cual vivió la Alemania de la posguerra, una vivienda podía componerse de paredes, techo y ventanas, pero eso no era una solución para sentir que una persona habitaba en el mundo.

El significado de la frase

El filósofo traslada con esta frase una idea esencial para entender cuál es el problema de la vivienda. Un problema que se resume en que el ser humano no se sitúa en un espacio, sino que coexiste siempre en relación con él. Es decir, Heidegger realizó una distinción entre construir y habitar.

La construcción proporciona espacio físico, pero habitar va más allá, ya que se en ese lugar se desarrolla la existencia del ser humano con sus dimensiones psicológicas, afectivas y cotidianas. El experto lo explica a través del concepto de cuaternidad, señalando que habitar un espacio consiste en cuidar y preservar la combinación de la tierra, cielo, divinidades y mortales.

Esta frase no supone construir

Esta reflexión se sitúa principalmente en la Alemania que sufrió las consecuencias de los bombardeos de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial y afrontaba la carencia de la vivienda. Entonces, llegó Heidegger y planteó ese problema de la siguiente manera: construir no es sólo el medio para conseguir una vivienda, sino que construir y habitar están completamente unidos. Por eso, enfatiza que construir debe entenderse como el acto de habitar.

La figura de Martin Heidegger

Martin Heidegger fue un filósofo que nació en 1889 en la pequeña localidad de Messkirch, al suroeste de Alemania. Su trayectoria se resume en la vocación que le generaba impartir a los alumnos sus conocimientos e ideas. Por eso, fue profesor en la Universidad de Marburgo, ocupando la cátedra de filosofía. Heidegger es uno de los filósofos más reconocidos del S. XX por sus pensamientos sobre el significado del ser.

La filosofía que marcó su vida fue la fenomenología, prestando especial atención a lo que permanece oculto detrás de las experiencias cotidianas. Una de sus reflexiones más llamativas fue la de la vivienda. Cuando una casa deja de ser una estructura física para convertirse en un espacio donde se desarrolla la existencia humana. Por lo tanto, para Martin Heidegger, la importancia se encuentra en qué tipo de espacios se construyen y si estos permiten habitarse correctamente. «Construyan desde el habitar y piensen en el habitar», exponía.