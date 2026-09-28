El método para blanquear el váter y eliminar las manchas marrones sin lejía y utilizando un potente ingrediente natural

Cuando aparecen manchas marrones en el inodoro, tanto en su interior como en el exterior, se tiende a utilizar lejía o cloro para eliminarlas como primera opción. No obstante, existe un producto natural mucho más eficaz. Según el Daily Express, se puede acabar con estas manchas o con depósitos de cal con un bote de ácido cítrico.

Cómo eliminar las manchas marrones con ácido cítrico

El ácido cítrico, en multitud de ocasiones alabado como uno de los agentes de limpieza naturales más polifacéticos, es considerado el complemento idóneo para la limpieza del retrete.

Para llevar a cabo el procedimiento de limpiar el inodoro con ácido cítrico, se comienza vertiendo un recipiente grande lleno de agua caliente dentro de la taza. El agua no debe estar hirviendo, ya que esto podría provocar el agrietamiento del inodoro.

También se recomienda hacer uso de guantes para una correcta higiene. Una vez que las manos están recubiertas, se añaden con cuidado cerca de 125 gramos de ácido cítrico junto con el agua caliente en el inodoro. No es necesario que la cantidad sea exacta. Acto seguido, se deja actuar en la taza, siempre sin tirar de la cadena, durante al menos una hora.

Cuando la hora haya pasado y las manchas hayan desaparecido, se debe tirar de la cadena y usar el limpiador y la escobilla para quitar la cal restante. Estos residuos persistentes se desprenderán fácilmente y sin mayor problema gracias a la acción del cepillo contra las paredes del váter.

Con qué frecuencia debe repetirse este método

Para evitar que estas manchas marrones de cal vuelvan a aparecer, o si se aprecian que han reaparecido con el tiempo, se recomienda repetir el proceso de limpieza con ácido cítrico cada una o dos semanas. Además, es conveniente realizar una desinfección exhaustiva después de cada uso si existe algún conviviente con alguna infección contagiosa para evitar su propagación y que las partículas queden incrustadas en el inodoro.