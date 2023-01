Este chihuahua gana el Guinness por ser el más viejo del mundo

El chihuahua ganador del Guinness por ser el más viejo del mundo tendría en años humanos más de 120. Una edad que lo hace digno de un estudio, aunque no se sabe con exactitud sus años reales. La propietaria de este animal lo encontró en un parking hace 10 años en Camden, Ohio. Según han certificado los expertos el 7 de diciembre este animal tenía una edad de 23 años y 7 días. Rita Kamball es la mujer que adoptó a este pequeño perro que ha acabado haciendo historia.

Say hello to the new oldest dog in the world! 🥰️

Spike, who lives with human Rita Kimball in Ohio, is 23 years and 7 days old. pic.twitter.com/iTGKegBBN9

— Guinness World Records (@GWR) January 19, 2023