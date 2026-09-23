Los albañiles están de acuerdo al 100%: una manguera transparente llena de agua es más fiable que un nivel láser para nivelar superficies a distancia

Cuando nos lanzamos a realizar una reforma por nuestra cuenta, nos cercioramos de que es más difícil de lo que parece. Por eso es necesario saber cuáles son los trucos de los albañiles. Por ejemplo, para cuando no tengamos un nivel láser a mano.

Óscar, profesional de la construcción conocido en TikTok como @obftile, ha mostrado cómo con una simple manguera transparente llena de agua ya tienes suficiente para nivelar una superficie. De hecho, la manguera tiene una ventaja fundamental cuando los puntos que se quieren comparar están alejados o no existe una línea de visión directa.

El propio Diccionario de la Construcción de la Fundación Laboral de la Construcción, lo define como un sistema formado por un tubo transparente lleno de agua y basado en el principio de los vasos comunicantes.

El truco de los albañiles para cuando no tienes un nivel láser en casa

Lo peor de hacer reforma en casa es darte cuenta de que no tienes todo el material que usan los profesionales. Sin embargo, los albañiles tienen trucos para estas situaciones.

La manguera se llena de agua dejando visibles sus dos extremos y, una vez que el líquido queda en reposo, la superficie alcanza la misma altura en ambos lados.

De esta manera, una persona puede mantener uno de los extremos junto a una marca de referencia mientras desplaza el otro hasta el punto en el que quiere trasladar esa misma cota. Cuando el agua deja de moverse, su nivel permite marcar una segunda posición situada exactamente en el mismo plano horizontal.

La gran ventaja es que la forma que adopte la manguera entre ambos extremos es prácticamente irrelevante. Puede bajar hasta el suelo, rodear una pared o atravesar una habitación porque lo que importa es la altura que alcanza el agua en los dos extremos abiertos.

Por eso, el sistema sigue siendo especialmente útil cuando hay que trasladar niveles entre habitaciones, alrededor de esquinas o entre dos puntos entre los que es imposible proyectar directamente un haz láser.

Por qué los albañiles prefieren el truco de la manguera al nivel láser

Obviamente, para la mayoría del trabajo un albañil profesional va a preferir un nivel láser, ya que basta con colocarlo para proyectar una referencia horizontal visible.

Además, los equipos profesionales pueden alcanzar niveles de precisión muy elevados. Por ejemplo, Bosch declara para uno de sus modelos profesionales una precisión de nivelación de ±0,3 milímetros por metro, con un alcance directo de 10 metros que puede ampliarse hasta 50 metros mediante un receptor.

Sin embargo, esa precisión depende del propio aparato, de su correcta colocación y de las condiciones en las que se utilice. También necesita que el haz pueda alcanzar el punto que queremos marcar.

En cambio, con la manguera de agua salvas todos esos problemas y puedes utilizarlo a mucha distancia e incluso cuando hay obstáculos de por medio.

La parte negativa es que una burbuja de aire dentro del tubo, leer mal el menisco del agua o realizar la medición mientras el líquido todavía está moviéndose puede provocar errores.

Cuándo utilizar el truco de la manguera para una reforma en tu casa

Para alicatar una pared, colocar muebles o disponer rápidamente de una referencia alrededor de una habitación, un buen nivel láser suele ser mucho más cómodo.

En cambio, cuando hay que llevar una misma cota hasta un punto lejano, salvar una esquina o trabajar entre espacios separados por obstáculos, la vieja manguera recupera buena parte de su ventaja.

Además, prepararla apenas requiere una manguera transparente, agua y algo de paciencia para asegurarse de que en el interior no quedan burbujas. Una vez estabilizado el líquido, la gravedad hace el resto.