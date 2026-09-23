León Trotsky, filósofo y político: «Puede que no te interese la guerra, pero la guerra sí está interesada en ti»

León Trotsky fue uno de los grandes protagonistas de la Revolución rusa y una de las figuras políticas más relevantes de la primera mitad del siglo XX. Su vida estuvo marcada por revoluciones, exilios, guerras y enfrentamientos políticos que terminaron llevándolo lejos de su país de origen. En ese contexto se entiende una de las reflexiones que se asocian con su figura. «Puede que no te interese la guerra, pero la guerra sí está interesada en ti». La frase plantea una idea sencilla, pero difícil de ignorar, ya que una persona puede intentar mantenerse alejada de un conflicto y, aun así, terminar sufriendo sus consecuencias.

Una vida marcada por los conflictos

Lev Davidovich Bronstein, conocido como León Trotsky, nació en 1879 en el entonces Imperio ruso. Desde muy joven comenzó a participar en movimientos revolucionarios, una actividad que le llevó a ser detenido, encarcelado y enviado al exilio. Su trayectoria política se desarrolló durante décadas de enorme inestabilidad en Rusia, hasta que la revolución de 1917 transformó definitivamente su vida.

Después de la Revolución de Octubre, Trotsky ocupó importantes responsabilidades dentro del nuevo poder bolchevique. Entre ellas destacó la organización del Ejército Rojo durante la Guerra Civil rusa. El conflicto enfrentó a los bolcheviques con fuerzas antibolcheviques y diferentes grupos militares y políticos, provocando millones de víctimas y una profunda transformación de la sociedad rusa.

Trotsky conoció la guerra de cerca

La trayectoria del revolucionario ruso convierte la reflexión en algo especialmente significativo. Trotsky no fue un observador distante de los acontecimientos de su época. Durante la Guerra Civil rusa tuvo una responsabilidad directa en la organización militar del Ejército Rojo y recorrió diferentes frentes en un tren blindado desde el que coordinaba las operaciones.

Su posición política también lo enfrentó posteriormente con Iósif Stalin. Tras perder la lucha interna por el poder, Trotsky fue expulsado de la Unión Soviética en 1929 y vivió en diferentes países antes de instalarse finalmente en México. Allí fue asesinado en 1940 por Ramón Mercader, un agente relacionado con los servicios secretos soviéticos.