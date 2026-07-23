Italia no renuncia a Guardiola pero también se interesa en Ancelotti

La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) sigue sin tener seleccionador para Italia tras el batacazo de quedarse por tercera vez consecutiva fuera del Mundial. Insisten en Pep Guardiola, pero Paolo Maldini, actual director técnico de la Federación, ha desvelado que también hay interés en Carlo Ancelotti. No se cierran puertas de cara a quién será el nuevo seleccionador de la Azzurra, con el que intentarán estar en la Eurocopa 2028, que se celebrará en Reino Unido e Irlanda, y en el próximo Mundial 2030.

Maldini ha asegurado este jueves que Guardiola es «uno de los objetivos» para convertirse en el nuevo seleccionador de Italia. Sin embargo, no ha descartado que sea el único candidato. De hecho, ha señalado que también han mantenido contactos con el italiano Carlo Ancelotti, actual técnico de Brasil. «¿Guardiola? No podemos dar noticias, habéis identificado uno de los objetivos, pero también hemos hablado con Ancelotti», ha destacado.

«Nos parecía justo empezar por los mejores del mundo, pero hay que verificar su disponibilidad general», dijo Maldini en rueda de prensa desde la sede de la Serie A, en Milán. El legendario central evitó fijar plazos para el nombramiento del nuevo seleccionador, aunque reconoció que el deseo de la Federación es resolver la situación cuanto antes: «Lo ideal sería nombrar al seleccionador esta misma semana, pero lo es aún más esperar a la persona que realmente queremos. Hay prisa, pero en el fondo tampoco tanta».

«Siento una gran responsabilidad y presión, aquí hay un proyecto ambicioso. Es una llamada a las armas, cuando Italia llama es difícil decir que no. No conocía las dificultades iniciales, pero sentí la posibilidad de hacer cosas y la voluntad de todos de participar en la renovación», agregó.

Italia espera a Guardiola

El interés de Italia en Pep era evidente desde que se confirmó la salida del entrenador del Manchester City. Los vínculos del de Sampedor con el fútbol italiano son claros, puesto que finalizó su carrera deportiva en el Brescia, después de verse envuelto en un caso de presunto dopaje, al dar positivo por nandrolona, aunque luego sería absuelto y declarado finalmente inocente por el CONI en 2009.

Ancelotti, por su parte, tiene contrato hasta 2030 con Brasil. Pese a ello, son muchas las voces que piden en Brasil que se cese al italiano por el fracaso en el Mundial 2026. Aunque el principal objetivo para la FIGC es Guardiola, Maldini ahora ha abierto las posibilidades de que el nuevo seleccionador sea otro, poniendo la presión también sobre el legendario entrenador italiano para dirigir a la selección de su país.