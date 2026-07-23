Esta es la millonada que pide Pep Guardiola para ser el próximo seleccionador de Italia

Italia llevaba 60 años sin perderse una gran cita de Copa del Mundo, desde 1958, cuando en 2018, en el Mundial de Rusia, quedó apeada por primera vez. Lo mismo le pasó en Qatar 2022 y recientemente en este Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Una de las históricas, apartada entre los grandes en tres Mundiales consecutivos, una condición que no pueden dejar pasar más tiempo: Italia quiere volver y por eso piensa en Pep Guardiola, aunque no saldrá barato…

Que Italia anda tras la pista de Pep Guardiola es una realidad. En el país transalpino quieren que el entrenador catalán sea su nuevo seleccionador, algo que ya ha reconocido el propio presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Giovanni Malagò, que no ha escondido que se han producido los primeros contactos con el ex del Manchester City.

Malagò tiene claro que Guardiola es uno de sus entrenadores que puede devolver el carácter competitivo y el juego a la selección italiana, tras tres Mundiales consecutivos quedándose fuera de la disputa de estos. El presidente de la Federación italiana aseguró incluso que estarían dispuestos a hacer «excepciones» salariales si éstas permitían contar con el catalán como entrenador.

Pero los precios en los que se puede mover la operación son palabras mayores. Según publica La Gazzetta dello Sport, Pep Guardiola estaría pidiendo una suma salarial que rondaría los 20 millones de euros para convertirse en el nuevo seleccionador italiana, una cifra que supondría el doble de los emolumentos que contemplaban en la Federación italiana.

El mencionado medio relata también que esta petición de Guardiola podría ser una medida disuasoria para con Italia, pedir una suma inaceptable para poder tomarse un año sabático, como desea, tras casi una década en el Manchester City. El catalán necesitaría un descanso y no está dispuesto por el momento aceptar ninguna oferta.

Por el momento, pese a esta primera intentona por parte de Italia y la gran petición económicas de Guardiola, el catalán sigue siendo el objetivo número uno de la Federación Italiana de Fútbol. Paolo Maldini y Leonardo, los dos responsables de la dirección deportiva del país, tienen claro que el catalán es el indicado para el puesto en este momento, aunque evidentemente no por la importante suma que parece estar pidiendo.

En cualquier caso, el nombre de Pep Guardiola no es el único que barajan en Italia. El catalán es el único extranjero que está en la terna –en primer lugar, eso sí–, pero el resto son todos entrenadores italianos. Para Maldini y Leonardo, otros perfiles como los de Andrea Pirlo, Roberto Mancini y Antonio Conte están también en la pelea por razones obvias, entrenadores con una importante carga emocional en el país, ya sea por su trayectoria como jugadores o como técnicos.

Sin ir más lejos, para entender el disparate que supone el salario que estarái pidiendo Pep Guardiola. El seleccionador español Luis de la Fuente, reciente campeón del mundo y vigente campeón de Europa, percibe dos millones de euros por temporada, una cifra muy muy inferior a la que estaría pidiendo el catalán.