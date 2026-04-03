Rueda otra cabeza en Italia: Gattuso dimite como seleccionador

Continúan las dimisiones en Italia tras el batacazo. Gennaro Gattuso ha dejado de ser seleccionador de la Azzurra después de no clasificarse para el Mundial por tercera vez consecutiva. La derrota ante Bosnia en la tanda de penaltis ha dejado muy tocado al fútbol italiano, y esto ha provocado una oleada de salidas con efecto inmediato. La del técnico es la tercera en apenas dos días tras las del presidente de la Federación Italiana, Gabriele Gravina, y la leyenda Gianluigi Buffon, jefe de delegación.

«La FIGC agradece a Gattuso y a todo su equipo su dedicación y pasión durante los últimos nueve meses y les desea mucho éxito en el resto de sus carreras», comienza diciendo el comunicado de la Federación Italiana. Comienza así la reestructuración del Calcio que prometió el Gobierno italiano. Quedarse fuera de un Mundial por tercera vez seguida ha puesto el fútbol del país transalpino patas arriba.

El seleccionador italiano dijo en el mes de octubre que «si no clasificamos para el Mundial, me mudaré y me iré a vivir lejos de Italia, muy lejos». El objetivo no se ha logrado y al técnico le ha tocado presentar su dimisión al frente del banquillo. «Con gran pesar, al no haber logrado el objetivo que nos propusimos, considero que mi etapa como seleccionador nacional ha terminado», explicó Gattuso.

«La camiseta azul es el bien más preciado del fútbol, ​​por lo que es justo facilitar las futuras evaluaciones técnicas desde el principio. Quisiera agradecer al presidente Gabriele Gravina y a Gianluigi Buffon, junto con todo el personal de la Federación, la confianza y el apoyo que siempre me han brindado. Ha sido un honor dirigir a la selección nacional, y hacerlo con un grupo de jugadores que han demostrado compromiso y devoción por la camiseta. Pero el mayor agradecimiento es para la afición, para todos los italianos que nunca han dejado de demostrar su amor y apoyo a la selección nacional durante estos meses. Siempre con la camiseta azul en mi corazón», agregó.

Gattuso ha durado menos de un año al frente de la selección italiana. Llegó en junio de 2025 como sustituto de Luciano Spalletti, despedido tras la dura derrota frente a Noruega que complicaba la clasificación directa de la Azzurra al Mundial. Pero ni siquiera con el cambio de entrenador han logrado volver a una Copa del Mundo. La última vez que jugaron fue en Brasil 2014 y la última que superaron una fase de grupos fue en 2006, cuando se proclamaron campeones.