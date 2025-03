El tremendo enganchón de Gattuso en pleno directo con un ex del Sevilla: «Eres una mala persona»

Gennaro Gattuso ha protagonizado este fin de semana un tremendo enganchón en pleno directo con Josko Jelicic, ex jugador del Sevilla. El italiano, que actualmente entrena al Hajduk Split de Croacia, mostró su fuerte carácter al hablar con la prensa tras caer goleado 3-0 contra el Rijeka y perder el liderato.

El ex técnico del Valencia se enzarzó en una pelea con Jelicic, ahora comentarista deportivo para un canal croata. De hecho, nada más llegar, Gattuso le negó el saludo al que fuera jugador del Sevilla entre 1996 y 1997 y de inmediato empezó un fuerte intercambio de palabras entre ambos.

«Hablas demasiado. Tienes que respetar a la gente. Tú has jugado a fútbol, conoces perfectamente la situación. Y tu siempre hablas muy mal, yo tengo respeto por ti», le expresó Gattuso a Jelicic, que respondió con un seco «tú juegas muy mal», dijo Gattuso en castellano.

Gattuso needs to exclusively manage abroad so we can continuously get moments like this

— Francesco (@FRANCESCalciO_) March 16, 2025