Trump maniobra para sustituir a Irán por Italia en el Mundial

Bombazo mundial. La Administración Trump habría solicitado a la FIFA sustituir a Irán por Italia en el próximo campeonato del mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. La selección iraní anunció el pasado mes de marzo que no participaría en el torneo por el conflicto de Oriente Medio y Gianni Infantino aseguró hace unos días que sí estará.

El conflicto en Oriente Medio entre Estados Unidos e Israel con Irán también ha salpicado al mundo del fútbol y también amenaza al Mundial que se disputará este verano. El pasado mes de marzo, Irán anunció su negativa a participar en el torneo por la guerra con uno de los países anfitriones y ahora informan desde Inglaterra que la Administración Trump habría solicitado a la FIFA sustituir a la selección iraní por Italia en el próximo campeonato del mundo.

En concreto, la propuesta la habría realizado a la FIFA Paolo Zampolli, uno de los hombres fuertes de Donald Trump, nacido en Milán y con nacionalidad americana. Este enviado especial de Estados Unidos habría propuesto el cambio primero al presidente americano y después a Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Todo con el objetivo de meter dentro del torneo a la cuatro veces campeona del mundo y de paso mejorar las relaciones entre Trump y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Trump y la presencia de Italia en el Mundial

Financial Times ha sido el medio que ha destapado esta proposición de la Administración Trump a la FIFA y el propio Paolo Zampolli ha reconocido haberlo intentado, según informa este medio británico. «Confirmo que le he sugerido a Trump e Infantino que Italia sustituya a Irán en el Mundial. Soy italiano y sería un sueño ver a la Azzurri en un torneo organizado por Estados Unidos. Con cuatro títulos, tienen la trayectoria necesaria para justificar su inclusión», habría asegurado este alto directivo de la Administración Trump al periódico.

Italia se quedó fuera del Mundial por tercera edición consecutiva después de caer ante Bosnia en la final de la repesca hace unas semanas, mientras que Irán, a pesar de ganarse la clasificación sobre el terreno de juego, renunció a su participación tras estallar la guerra. A pesar de su negativa, el presidente de la FIFA aseguró que el cuadro iraní estará en Estados Unidos. «La selección iraní vendrá, sin duda… Irán tiene que venir si quiere representar a su pueblo. Se han clasificado… Realmente quieren jugar, y deberían jugar», afirmó.

Irán quedó encuadrada en el Mundial en el grupo G, en el que se enfrentará a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Donald Trump avisó en su día que no habría problema en que la selección iraní estuviera en Estados Unidos y que sería «bienvenido», aunque dejó claro que no sería recomendable hacerlo «por su propia seguridad».