Europa rechaza la propuesta de Infantino de levantar el veto a Rusia: «Nuestros valores no se negocian»

Europa no está por la labor de levantar el veto deportivo a Rusia y Bielorrusia, como propuso Gianni Infantino. Mientras que el presidente de la FIFA lo dejó caer, señalando que «no ha conseguido nada», más allá de generar «más frustración y odio», desde la Comisión Europea lo tienen claro y la negativa es más que clara. El comisario europeo de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micallef, ha rechazado la propuesta, alegando que la agresión a Ucrania continúa y que el deporte «refleja lo que somos y a quién decidimos defender».

Así lo ha expresado el comisario en un mensaje en redes sociales, en el que ha apelado a aficionados, sindicatos y otras entidades a poner «límites claros» en lo que es aceptable en el deporte, y a defender un modelo deportivo con «responsabilidad» y «solidaridad».

«Permitir que los agresores regresen al fútbol mundial como si nada hubiera pasado ignora riesgos reales para la seguridad y el profundo dolor causado por la guerra. Banderas, uniformes e himnos representan a los Estados, sus acciones y sus valores. La normalización no es aceptable», ha sostenido.

Micallef ha defendido que «en el deporte no existe en el vacío» y que «refleja quiénes somos y qué decidimos defender». Un hecho que en su opinión tiene más valor en el fútbol, ya que «marca el tono del deporte mundial». «Nuestros valores no se negocian», ha añadido.

Tras recordar que «otros deportes, federaciones y Estados miembros de la UE» ya han expresado serias preocupaciones por la propuesta del presidente de la FIFA, ha indicado que estas decisiones «deberían tomarse mediante debates colectivos, evaluaciones de riesgos y estableciendo límites claros».

Ha recordado que «la seguridad pública importa», del mismo modo que «los símbolos importan», y ha reivindicado que durante los inminentes Juegos de Milán-Cortina 2026 se celebrará «el poder del deporte para unir», siempre teniendo en cuenta que «lo que ocurra después importa igual o más».

Infantino pidió la vuelta de Rusia y Bielorrusia

Las declaraciones de la UE tienen lugar después de que este lunes Infantino lamentase que el veto a equipos rusos y bielorrusos en las competiciones internacionales «no ha servido de nada» y «solo ha creado más frustración y odio», por lo que abogó por levantar la prohibición «al menos en categoría juvenil».

«Tenemos que hacerlo (levantar el veto), al menos en la categoría juvenil. Esta prohibición no ha servido de nada. Esto sólo ha creado más frustración y odio», señaló Infantino en una entrevista a Sky News recogida por Europa Press.

Ya ha habido países como Ucrania que han rechazado los comentarios de Infantino, asegurando que son «irresponsables» e «infantiles». Su ministro de Deportes, Matvii Bidnyi, ha recordado que desde el inicio de la agresión a gran escala de Rusia, más de 650 deportistas y entrenadores ucranianos han sido asesinados por los rusos, entre ellos había más de 100 futbolistas.