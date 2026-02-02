Infantino propone levantar el veto a Rusia y Bielorrusia en las competiciones FIFA

Gianni Infantino ha defendido que se levante el veto impuesto a Rusia y Bielorrusia por la invasión de Ucrania. Desde entonces, ambos países han sido condenados al ostracismo a nivel deportivo, aunque no así sus deportistas, que compiten aunque sin bandera. El presidente de la FIFA ha explicado que las sanciones a nivel deportivo deberían terminar ya, amparándose en que lo único que han conseguido con ellas ha sido «generar más frustración y odio».

«Es algo que tenemos que hacer, definitivamente. Al menos, para los jóvenes. Este veto no ha conseguido nada, sólo ha creado más frustración y odio. Que los niños y niñas de Rusia puedan jugar al fútbol en otras partes de Europa podrá ayudar», ha señalado el máximo mandatario de la FIFA.

Desde 2022, cuando Rusia invadió Ucrania con la ayuda y colaboración de Bielorrusia, ambos países fueron condenados por la comunidad internacional. A nivel deportivo, sus equipos nacionales quedaron excluidos de todas las competiciones, mientras que sus deportistas fueron obligados a renunciar a competir bajo las banderas de sus respectivos países.

Este veto se mantiene desde entonces, puesto que Putin no ha detenido aún la guerra que inició en Ucrania. Pese a ello, Infantino defiende que ya está bien, que ambos países deben volver a participar en las competiciones de la FIFA. Además, ha defendido que se tomen medidas de cara al futuro: «Deberíamos asegurarnos en nuestros estatutos de que ningún país pueda ser vetado de jugar al fútbol por los actos de sus líderes políticos».

En una entrevista a Sky News, el dirigente del fútbol mundial no ha dudado en abrir la puerta al regreso de Rusia y Bielorrusia, que no han llegado ni a participar en la fase de clasificación para el Mundial 2026 que se celebra en verano, debido a esa exclusión. También descartó que se tomen acciones similares con Israel, considerando que sería «una derrota».

Además, ha defendido el premio que le entregó a Donald Trump en el sorteo de esa cita mundialista. Se trataba de un galardón de nueva creación, llamado Premio de la Paz de la FIFA. «Objetivamente se lo merece. Y no sólo lo digo yo. Una premio Nobel de la Paz [María Corina Machado] también lo ha dicho. Él ha sido una parte instrumental a la hora de resolver conflictos y salvar miles de vidas», ha destacado.