Infantino plantea la posibilidad de que los Mundiales cambien de fecha: «Hay que tener la mente abierta»

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, participó en la asamblea de la antigua ECA y aprovechó para sacar pecho del Mundial de Clubes de 2025, el primero organizado con el nuevo formato y que ganó el Chelsea. También valoró la posibilidad de que los Mundiales cambien de fecha en el futuro.

«Obviamente, soy parcial, pero puedo asegurar que el Mundial de Clubes fue un gran éxito en todos los sentidos», comentó. El presidente destacó la afluencia de aficionados a los estadios, una media de 40.000 por partido, y los ingresos que generó la competición, cercanos a los 2 mil millones de dólares, una media de unos 33 millones por partido disputado.

Infantino, además, en una charla con medios después de su discurso, abrió la puerta a la posibilidad de cambiar de fecha de los mundiales a partir de 2030. «No se puede jugar en algunos lugares en verano, así que podríamos tener que cambiar el calendario. Lo estamos discutiendo, pero no sólo para ese Mundial, la reflexión es general. Tenemos que tener la mente abierta», dijo.

En este sentido, Al-Khelaifi aseguró que la EFC discutirá con todos los actores y valorará la posibilidad. «Es un tema importante como para decir nada seguro ahora mismo. Queremos que participen todos los actores en el desarrollo del calendario. Tenemos que tomarnos tiempo para pensarlo. No tenemos que tener miedo de los cambios si son para bien», apuntó en la rueda de prensa posterior al encuentro con los más de 800 clubes.

Durante el evento, Infantino hizo un «paréntesis» para felicitar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la aceptación de la primera fase del plan de paz para la Franja de Gaza por parte del Gobierno de Israel y Hamás. «Esta primera parte del acuerdo de paz es una noticia fantástica. Es algo que va más allá del fútbol, pero que también incluye al fútbol», añadió tras su intervención a los medios.