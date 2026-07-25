Tour de Francia 2026: etapa 20

Kuss roza la tragedia en el Tour: unas vallas protectoras evitan que se despeñe llegando a Alpe d’Huez

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El accidente de Sepp Kuss contra la valla protectora. (TVE)
Hugo Carrasco

Sepp Kuss ha rozado la tragedia en la etapa 20 del Tour de Francia 2026. Llegando a Alpe d’Huez, el ciclista norteamericano iba en cabeza de carrera y apuntaba a ganar, pero entonces sufrió un accidente. Se fue largo en una curva del descenso antes de encarar la llegada a la legendaria estación de esquí alpina y, gracias a unas vallas protectoras, no cayó por un barranco. Se deslizó sobre un pequeño muro hasta acabar frenándose y volver a retomar la marcha.

Ese incidente, que terminó afortunadamente en nada, le impidió ganar. A falta de cinco kilómetros para el final de la etapa, era líder de la carrera, seguido por Carapaz, que le superó y terminó llevándose el triunfo. Sin embargo, Kuss tiene que dar gracias a esas mallas colocadas encima del muro para evitar, precisamente, que los accidentes en esas curvas peligrosas provocasen la caída de cualquier corredor por el barranco que había a continuación.

 

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