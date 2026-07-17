Bombazo: en Francia aseguran que Olise ¡quiere fichar por el Real Madrid!

Michael Olise ha tomado una decisión: jugar en el Real Madrid la próxima temporada. Al menos así lo aseguran desde Francia, donde anuncian que el jugador del Bayern de Múnich se lo habría confirmado a sus compañeros de selección durante el Mundial. Ahora el futbolista tiene pendiente una reunión con el club alemán, que no tiene intención de vender a su estrella, que acaba contrato el próximo año 2029. Mientras tanto, el Real Madrid sigue a la espera.

El ‘caso Olise’ está más caliente que nunca y en Francia ya confirman que el jugador habría comunicado a sus compañeros de selección su intención de fichar por el Real Madrid esta temporada. Según esta información, incluso su compañero en el Bayern de Múnich, Dayot Upamecano, habría estado las últimas semanas intentando convencer a la estrella francesa para que siga en el conjunto alemán. Su principal argumento para querer salir de Alemania rumbo a Madrid es que quiere seguir ganando títulos en un entorno competitivo y gratificante.

Además, la información también confirma que Michael Olise habría sondeado a sus compañeros de selección que juegan en el Real Madrid, Tchouaméni y Mbappé, para tener toda la información posible de cara a una próxima transferencia este verano. Ahora, el siguiente paso de la estrella francesa es tener una reunión con el Bayern de Múnich, donde podría exponer sus intenciones a una directiva bávara que no quiere deshacerse del futbolista.

Olise y el Real Madrid

El diario L’Équipe es el medio que ha publicado esta información e incluso la lleva a portada en su edición de este viernes 17 de julio. «Michael Olise, el delantero del Bayern Múnich, ya no oculta, en privado, sus deseos de traspaso al Real Madrid. Y ha tomado, en particular de sus compañeros Francia, toda la información al respecto», dice la información que ha compartido este periódico en las redes sociales.

Este medio también informa que el Real Madrid es consciente de la decisión del jugador y que sigue a la espera de poder hacer una ofensiva una vez que concluya este Mundial. Esta información también deja claro que el Bayern no tiene ninguna intención de negociar por el futbolista, cuyo precio de salida sería más de 200 millones de euros. Su presidente, Herbert Hainer, ya dejó claro hace unas semanas que: «Florentino Pérez puede ahorrarse una oferta por Olise; no queremos vender».

Por su parte, según apunta Sky Sports desde Alemania, ni el jugador ni su entorno han comunicado al Bayern de Múnich su intención de salir del club y la intención de la directiva bávara sigue siendo retener y renovar al futbolista que termina contrato el próximo 2029.