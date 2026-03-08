Liga: Getafe-Betis

Pelea en pleno partido: El Getafe-Betis se detiene por una reyerta en la grada en la que intervino la Policía

Getafe Betis
La Policía interviene en la grada del estadio. (Getty)

Luis Milla había marcado la jugada y se disponía a sacar un saque de esquina cuando un río de antidisturbios recorrió la grada hasta llegar al fondo de sur del estadio azulón. El futbolista detuvo el lanzamiento y enseguida saltó la valla publicitaria junto a más compañeros para pedir tranquilidad. Para entonces, la Policía ya había hecho acto de presencia en la reyerta entre aficionados radicales del Getafe y algunos hinchas del Betis.

Muchos béticos andan repartidos por todo el feudo azulón debido a la inexistencia de una venta para la afición visitante. El Coliseum, a caballo con las obras de remodelación, carece de un sector único para los hinchas desplazados. El colegiado Hernández Maese detuvo el encuentro durante varios minutos. Se dirigió a la banda para hablar con los delegados de campo y entrenadores de ambos conjuntos mientras por megafonía se pedía tranquilidad.

