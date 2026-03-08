Pelea en pleno partido: El Getafe-Betis se detiene por una reyerta en la grada en la que intervino la Policía

Luis Milla había marcado la jugada y se disponía a sacar un saque de esquina cuando un río de antidisturbios recorrió la grada hasta llegar al fondo de sur del estadio azulón. El futbolista detuvo el lanzamiento y enseguida saltó la valla publicitaria junto a más compañeros para pedir tranquilidad. Para entonces, la Policía ya había hecho acto de presencia en la reyerta entre aficionados radicales del Getafe y algunos hinchas del Betis.

Muchos béticos andan repartidos por todo el feudo azulón debido a la inexistencia de una venta para la afición visitante. El Coliseum, a caballo con las obras de remodelación, carece de un sector único para los hinchas desplazados. El colegiado Hernández Maese detuvo el encuentro durante varios minutos. Se dirigió a la banda para hablar con los delegados de campo y entrenadores de ambos conjuntos mientras por megafonía se pedía tranquilidad.