Emocionante homenaje del Getafe a su futbolista Davinchi tras la pérdida de su padre en el accidente de Adamuz

El Getafe rindió un emocionante homenaje a su futbolista, Davinchi, tras la muerte de su padre, David Cordón, hace dos semanas en el accidente de trenes en Adamuz. El club azulón, con su presidente Ángel Torres al frente, tuvo un gesto con el defensa de 18 años digno de aplaudir después de perder a su progenitor, una de las víctimas del trágico descarrilamiento de dos convoyes en Córdoba.

David Cordón era un ex jugador de fútbol playa que viajaba desde Madrid tras ver el partido del Getafe contra el Valencia hacia Huelva, donde nació el futbolista, cuando el dramático accidente de trenes acabó con su vida. Davinchi presenció con entereza junto a su familia el emotivo homenaje del club azulón hacia él y los suyos tras ese trágico acontecimiento.

Ángel Torres, en la previa del partido de Liga en el Coliseum ante el Celta de Vigo hizo entrega de un ramo de flores a la familia de David Cordón, representada por su mujer, y sus dos hijos, Davinchi, jugador del equipo madrileño, y Lucas. A continuación, se guardó un minuto de silencio en su honor y en el de todas las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz.

En memoria de David Cordón Cano, siempre, SIEMPRE, con nosotros. Te echamos de menos 🕊️💙 pic.twitter.com/DuaCcqBzjs — Getafe C.F. (@GetafeCF) February 1, 2026

Davinchi recibe el apoyo del Getafe

Posteriormente, antes de que echase a rodar el balón, los 11 titulares de José Bordalás posaron junto a Davinchi y su familia. El jugador de 18 años atraviesa un duro proceso de recuperación tras sufrir una rotura de menisco de su rodilla izquierda. Esta temporada, hasta lesionarse en octubre, disputó siete partidos con el Getafe. Su equipo se sigue jugando la permanencia este domingo en el crucial choque ante el Celta, que viene de clasificarse para la siguiente ronda de la Europa League.