Independentistas catalanes aparecen en el aquelarre propalestino de Valencia previo al partido de Euroliga

Las protestas propalestinas antes del partido de la Euroliga entre el Valencia Basket y el Hapoel Tel Aviv de este miércoles han estado marcadas por la presencia de independentistas catalanes. El partido, que se juega a puerta cerrada en el Roig Arena por motivos de seguridad, ha sufrido un intento de boicot por parte de manifestantes, entre los que destacaban varios que portaban la estelada independentista catalana. En total, se han congregado más de un millar de personas en los aledaños del pabellón valenciano, que han intentado cortar el paso del bus del equipo israelí cuando se dirigía al escenario del partido.

Han sido, precisamente, las amenazas de protestas e incidentes en el interior del estadio las que han provocado que el encuentro correspondiente a la jornada 4 de la máxima competición continental se juegue sin público. Esas protestas se han trasladado al exterior, donde había una manifestación convocada. En un primer momento, aparecían cientos de personas, aunque luego se ha ido incrementando la presencia de manifestantes, superando el millar de radicales propalestinos.

«La paz de los genocidas es una farsa», rezaba una de las pancartas que portaban los manifestantes. En los aledaños del pabellón taronja, este nuevo Roig Arena, se han congregado centenares de personas, aunque lejos de las cantidades esperadas. De hecho, se había desplegado un dispositivo de seguridad de 500 agentes de Policía Nacional para evitar incidentes a la llegada del equipo israelí a la cancha.

El partido había sido declarado de alto riesgo y tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad como Delegación de Gobierno habían trasladado la recomendación al Valencia Basket de disputar el partido a puerta cerrada. De esa manera, se aseguraban que no sucediera nada en el interior del Roig Arena, dado que el riesgo era real para los asistentes, en caso de que se permitiera la presencia de abonados del club en el pabellón.

«Valencia Basket ha apurado todas las opciones posibles para que sus abonados no tengan que perderse el partido de Euroliga de mañana en el Roig Arena. Pero ante el riesgo existente y las recomendaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad así como la delegación del gobierno, el club se ve obligado a poner por delante la seguridad tanto de aficionados como de trabajadores, tomando la decisión de que el encuentro se dispute a puerta cerrada», rezaba el escrito publicado por el club en sus redes sociales.