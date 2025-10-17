Los equipos de baloncesto israelíes piden a la Euroliga volver a jugar en casa tras el acuerdo de paz

El acuerdo de paz entre Israel y Hamás supone cambios importantes en las competiciones deportivas. Uno de ellos que podría ejecutarse muy pronto sería en la Euroliga, donde el Maccabi Tel Aviv y el Hapoel Tel Aviv habrían solicitado por escrito volver a jugar en casa en la máxima competición europea de baloncesto dos años después.

Hasta ahora, los partidos como local se han estado jugando en Sofía (Bulgaria) y Belgrado (Serbia). Junto con el Hapoel Jerusalén para la Eurocopa, los equipos israelíes quieren volver a querer jugar ante su afición al considerar que el acuerdo que frena la guerra de Gaza deja de poner en riesgo la seguridad de los jugadores y aficionados.

Ahora la pelota está en la Euroliga, que no descarta mantener los próximos meses la misma medida, aunque los equipos israelíes ya están presionando para que el cambio sea de efecto inmediato. Ofer Yannay, presidente del Hapoel, publicó en redes sociales «Nos vemos en Tel Aviv», un claro guiño al partido que jugarán el próximo 5 de febrero contra el Valencia Basket correspondiente a la jornada 27. Previamente jugarán contra el Maccabi el próximo 18 de diciembre (jornada 17), aunque de momento sigue planificado para que se juegue en Belgrado.

La seguridad será la prioridad de la Euroliga

En las próximas semanas, tanto la organización como los equipos implicados mediarán para decidir si se dan las condiciones de seguridad máxima después del conflicto político. Israel quiere pasar página a nivel deportivo y que sus equipos puedan jugar con normalidad con sus rivales.

Este miércoles, el Valencia-Hapoel se jugó a puerta cerrada y hubo una concentración propalestina a las afueras del estadio que provocó cargas y disturbios de la policía. Ahora, la Euroliga tendrá que valorar el riesgo que supone volver a jugar en territorio israelí, tanto a nivel deportivo como mediático después de los continuos intentos de boicots.