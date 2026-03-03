El ‘zasca’ de Josema Yuste a los Goya en ‘El Hormiguero’: «Y de la madre que lo parió»

Josema Yuste, mítico ex integrante del dúo cómico (aunque en un principio fueron un trío) Martes y Trece, ha sido el encargado de arrancar el mes de marzo en el plató de El Hormiguero. El actor está desde hace décadas centrado en su faceta teatral, por eso ha pasado por el programa para hablar de la obra Que Dios nos pille confesados, que se puede ver actualmente en el Teatro Muñoz Seca, en Madrid. Además de hablar de su trabajo, también ha tenido tiempo para dejar clara su postura sobre lo ocurrido en la gala de los premios Goya del pasado sábado y lanzar una puya al Gobierno de Pedro Sánchez.

A sus 72 años se mantiene en un gran estado de forma, por eso Motos (un obseso de la salud y el cuidado) le ha pedido la receta para estar tan bien. «Pues mis cuidados son muy parecidos a los tuyos. Un poquito de deporte, en mi caso golf y caminar y trabajar. Es muy importante la ilusión por el trabajo y disfrutar con ello hasta que el cuerpo nos aguante», aseguraba el invitado.

Sobre su obra, Josema ha querido explicar que se trata de «una función que habla de una historia muy parecida a las novelas de Agatha Christie, pero en tono de broma. Es la función más divertida que he hecho nunca, no lo digo yo, lo dice el público, que lleva tres años llenando el teatro y probablemente prorroguemos una cuarta temporada».

Tal es el éxito, que hay espectadores que han ido más de una vez a verla sin problemas. «Hay un señor que ha ido ya cinco veces o más a vernos y siempre se sienta en una butaca en primera fila. Yo creo que está enamorado de mi compañera Esther del Prado», ha bromeado el invitado.

Por si no fuera suficiente, Josema Yuste es también el director de La cena de los idiotas, que saltó a la fama por su versión en el cine y que triunfa en medio mundo en el teatro. En España, él fue el protagonista hace años, pero ahora se encarga de su dirección, que compagina con su trabajo como productor y actor en otras obras. «Hay muchos tipos de idiotas, al idiota tonto lo detecto rápido, pero luego hay otro tipo de idiotas, los idiotas listos, que te la pueden jugar, como El Monaguillo», de esta manera bromeaba con el colaborador del programa, con el que tiene una gran amistad.

Sobre la gala de premios, presentada por Rigoberta Bandini y Luis Tosar, cree que estuvo muy politizada, aunque se echase de menos que no hablasen de las víctimas de nuestro propio país, como las del accidente de Adamuz, y sólo se acordasen de algunos conflictos internacionales, dejando de lado a otros.

«No hay mejor premio, para mí como artista, que el cariño de la gente. Por encima de los Goya, de los Óscar y de la madre que lo parió… Lo mejor es el público», de esta manera se une a la opinión de otros artistas como Macarena Gómez o Leonor Watling, que ya están sufriendo críticas por no querer mostrar sus opiniones en un photocall.