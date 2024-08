Disney D23: la casa del ratón enseña la expansión de Pandora con ‘Avatar 3’

Hace escasas horas, la casa del ratón ha mostrado algunas de sus principales novedades cinematográficas en la Disney D23. Una convención preparada para los fans donde el estudio se hace eco de todas esas propiedades intelectuales que mantiene en su cuasi inabarcable abanico de contenidos. Uno de ellos es por supuesto, las múltiples secuelas que James Cameron ultima sobre la franquicia Avatar. Una saga que va de camino de continuar la estela de sus dos primeras entregas, convirtiéndose por derecho propio en la IP más lucrativa de la historia del celuloide. Por ello, su presencia en el evento de la compañía que dirige Bob Iger parecía evidente, mostrando varias imágenes y revelando el título oficial que tendrá Avatar 3.

Marvel, Pixar, Star Wars…la Disney D23 funciona como un motor promocional con el que el gigante del entretenimiento enseña músculo al resto del mundo audiovisual. Por supuesto, de ese conglomerado de licencias no se puede evitar la que por el momento, acumula casi 6000 millones de dólares de recaudación en todo el mundo. A pesar de que la crítica no sea nada complaciente con esa fijación naturalista por el planeta de Pandora y sus azulados personajes. Así pues, aunque todavía quede más de un año para el estreno de Avatar 3, el cineasta canadiense ha querido sorprender a la audiencia con un primer vistazo de la continuación que llegará en diciembre de 2025, llevando por título Avatar: Fire and Ash (en español, «fuego y cenizas»?. Por lo que parece, el seguimiento seguirá explorando esa configuración del planeta a partir de los elementos naturales y que tuvo su primer acercamiento acuático con la segunda parte, estrenada en 2022.

Disney D23 y Avatar

El silencio de la empresa californiana con los superhéroes de Marvel no es ni mucho menos, comparable al comportamiento del estudio con la creación de Cameron. Pues hace casi dos años el reciente fallecido productor Jon Landau, explicaba ya un poco la tendencia que recorrerá la historia principal. Avatar 3, 4 y 5 no sólo «seguirán subiendo el listón con la narración», sino que también introducirá todo un conjunto nuevo de biomas y «clanes» a medida que se expande el universo. De esta forma, el juego tecnológico del equipo creativo también crecerá llevando a que los espectadores tal y como sucedió con las dos cintas antecesoras, acudan a las salas en repetidas ocasiones.

Si un sorprendente fracaso económico no trastoca los planes de la major, Avatar será una saga de cinco películas que irá explorando diferentes zonas del planeta, incluyendo la idea de que la especie alienígena de los Na’vi salga al espacio exterior y terminen de algún modo en el planeta Tierra. Pero ¿Quién regresará para Avatar: Fire and Ash? Por el momento se ha confirmado que la tercera parte volverá a tener a los principales miembros de la familia titular. Zoe Saldaña (Guardianes de la galaxia), Sigourney Weaver (Alien), Sam Worthington (Horizon: An American Saga), Stephen Lang (No respires), Bailey Bass (Entrevista con el vampiro), Britain Dalton (Goliat), Matt Gerald (Magnolia), Trinity Jo-Li Bliss (Little Wing) y CCH Pounder (Cara a cara). Por otro lado, a pesar de que sus personajes ya no se encuentran en la historia principal, tanto Wes Studi como Laz Alonso volverán para la tercera parte. Entre las nuevas caras del proyecto encontramos a la ganadora del Oscar, Michelle Yeoh (Todo a la vez en todas partes) y también a Oona Chaplin (Juego de tronos) y David Thewlis (Harry Potter y el prisionero de Azkaban).

‘Avatar 3’ ampliará Pandora

Como ya se mencionó anteriormente, Avatar 3 plasmará un panorama más amplio del planeta Pandora. Algo que las propias nuevas imágenes del Disney D23 demostraron, mostrando varias instantáneas del clan conocido como Gente de Ceniza. Una estirpe que según Cameron, mostrará un lado completamente diferente a todos los Na’vi que hemos conocido hasta ahora. Al mezclar estos nuevos personajes y su conjunto personal de motivaciones junto a la familia Sully, además de los demás personajes que hemos llegado a conocer y amar en las últimas dos películas. Desde luego Avatar 3 promete ser un viaje apasionante en el que la calidad técnica y la experiencia cinematográfica serán claves.

El objetivo de Avatar: Fire and Ash será el de volver a quedar al menos, entre las 10 películas más taquilleras de la historia. De la acaudalada lista, Avatar ocupa el primer puesto, mientras que Avatar: el sentido del agua, el tercero. Por el momento, se desconoce el nombre oficial de las próximas entregas. Más allá de lo focalizado que está en la franquicia, Cameron también produce la serie anime Terminator Zero, la cual se estrenará en Netflix el próximo 29 de agosto.