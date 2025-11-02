‘Avatar: The Experience’ en Madrid: fechas, precio y cómo comprar entradas, donde es y cómo llegar

El próximo 26 de noviembre, Madrid se convertirá en la puerta de entrada a Pandora, el universo ficticio de Avatar. La esperada experiencia inmersiva «Avatar: The Experience» llega al Espacio Delicias, uno de los recintos culturales más versátiles de la capital; más de 1.400 metros cuadrados dedicados al mundo azul de los Na’vi, con tecnología de última generación, criaturas animatrónicas y una escenografía envolvente. Después de su paso triunfal por Singapur y Shanghai, donde cautivó a miles de visitantes, esta producción aterriza por primera vez en Europa, y lo hace en España.

No es una simple exposición, sino un viaje sensorial y narrativo por los paisajes de Pandora, que mezcla arte, tecnología, ciencia ficción y emoción y en el que cada zona está concebida como un capítulo visual y sensorial. La producción, desarrollada por Lightstorm Entertainment (la productora de Cameron) y la compañía NEON, combina proyecciones envolventes, efectos luminosos, sonido 3D y esculturas a escala real.

La nueva exposición de Avatar en Madrid

«Adéntrate en el asombroso mundo de Pandora con «Avatar: The Experience», que llega por primera vez a Europa en Espacio Delicias, Madrid. Esta exposición inmersiva da vida al innovador universo cinematográfico de James Cameron mediante un diseño de vanguardia, animatrónicos y tecnología interactiva. Comienza tu recorrido en el Centro de Bienvenida de la Fundación de Investigación Pandora, antes de adentrarte en los espectaculares bosques bioluminiscentes, descubrir el majestuoso Árbol de los Espíritus y encontrarte cara a cara con los impresionantes banshees. En el Pabellón de Biotecnología RDA, ciencia e imaginación se fusionan para mostrarte cómo sería verte transformado con rasgos Na’vi. Con entornos icónicos, encuentros inolvidables y un poderoso mensaje sobre el vínculo entre las personas y la naturaleza. No te pierdas esta exposición inmersiva de tiempo limitado en Madrid».

El estreno de «Avatar: The Experience» en Madrid coincide con la cuenta atrás para el estreno de la tercera película de la saga, «Avatar 3: Fire and Ash», que llegará a los cines el 19 de diciembre de 2025. El «viaje» comienza en un centro de bienvenida donde los visitantes reciben una misión: explorar Pandora. A partir de ahí, las puertas se abren a una sucesión de escenarios que alternan ciencia y fantasía.

Entre los espacios más destacados se encuentra el Pabellón de Biotecnología RDA, que reproduce los laboratorios de investigación humana de la película. Allí, los asistentes pueden observar experimentos interactivos y participar en dinámicas que muestran cómo los humanos intentan comprender el ecosistema de Pandora.

Después, el visitante se «avatariza»: gracias a una instalación digital, puede verse transformado con rasgos Na’vi. Es una de las experiencias más fotografiadas del recorrido. La siguiente sala transporta al Bosque de Pandora, un espacio oscuro y vibrante, donde la flora y fauna bioluminiscente cobran vida. Plantas que responden al movimiento, sonidos que emergen desde distintas direcciones y luces que palpitan al ritmo del entorno.

Más adelante, el público se enfrenta a un banshee a tamaño real, con una recreación tan detallada que parece estar respirando. A través de pantallas panorámicas y simuladores, se puede «volar» sobre las Montañas Aleluya, una de las escenas más recordadas de la saga. El recorrido culmina ante el Árbol de los Espíritus, símbolo central de la cultura Na’vi y metáfora de la conexión con la naturaleza y con los demás.

Visita

La exposición está pensada para un público familiar y de todas las edades. Los niños a partir de 3 años pueden disfrutar del recorrido completo, siempre acompañados por un adulto. Las entradas ya están disponibles desde 16 euros, a través de la plataforma Fever, con distintas opciones de horario y precios según la franja de visita.

El recorrido tiene una duración aproximada de 50 a 60 minutos. Al finalizar la experiencia, los visitantes pueden acceder a una tienda temática con productos oficiales de Avatar, desde figuras coleccionables hasta peluches, camisetas y réplicas del Árbol de los Espíritus.

La entrada general, con un precio de 18 euros, da acceso a la experiencia a partir de 3 años. Quienes prefieran evitar esperas pueden optar por la entrada Premium, que incluye acceso prioritario (fast pass) y un póster exclusivo por 27 euros. También hay entradas reducidas a 16 euros para estudiantes, mayores de 65 años o personas con discapacidad (igual o superior al 33%), previa acreditación en el acceso. Para grupos, el Pack Familia & Amigos ofrece la misma tarifa reducida para cuatro personas o más. Los menores de 2 años entran gratis, presentando documento acreditativo, al igual que los acompañantes de personas con discapacidad, que no pagan entrada.

«Avatar: The Experience» se encuentra en Espacio Delicias, ubicado en Paseo de las Delicias, 61 (Arganzuela), junto a la estación de Metro Delicias. El espacio cuenta con acceso adaptado para personas con movilidad reducida.

Con esta propuesta, el universo de Avatar trasciende la pantalla para convertirse en una experiencia física y multisensorial en Madrid. No se trata sólo de ver Pandora, sino de habitarla por un rato: sentir su humedad, escuchar sus sonidos y dejarse envolver por su magia azul.