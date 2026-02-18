El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado 600 millones de euros a Tragsa, la empresa pública que enchufó a Jésica Rodríguez, ex pareja del que fuera ministro de Transportes José Luis Ábalos, para reparar caminos destruidos por una serie de borrascas que han afectado a Andalucía y a Extremadura. Esta labor también la hará la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa).

La ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha anunciado en el último Consejo de Ministros de este martes la aprobación de un real decreto por 7.000 millones de euros para «paliar los efectos del temporal en Andalucía y Extremadura».

La también líder de los socialistas andaluces ha manifestado que entregará «600 millones para reparación de caminos rurales o infraestructuras asociadas». Esta labor «se le encarga directamente a Tragsa», ha apostillado la vicepresidenta primera del Ejecutivo.

Más tarde, el Gobierno ha aclarado que Tragsa compartirá este trabajo con Seiasa, la empresa pública creada por la Administración Central «para la realización de obras de modernización y consolidación de regadíos».

Todo ello son las «medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por las inundaciones y otros sucesos acaecidos en diferentes municipios» de Andalucía y Extremadura.

El nuevo paquete de medidas, según el Gobierno, se añade a la «declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil» que aprobó el Ejecutivo. Esta nueva decisión «contempla un conjunto de ayudas y medidas por las fuertes borrascas que han causado graves daños y el desalojo de más de 12.400 personas».

El tren de borrascas y el río atmosférico provocaron que incluso se superasen los 250 litros por metro cuadrado en 24 horas. Tanto es así que la Junta de Andalucía suspendió las clases presenciales durante la jornada del pasado 4 de febrero en toda la comunidad.

Sueldo de 9.500,54 € para Jésica

Tragsa pagó 9.500,54 euros brutos a la que fuera pareja de Ábalos cuando este ocupaba la cartera de Transportes. Tal y como admitió la empresa pública vinculada al Ministerio de Agricultura, Jésica Rodríguez tuvo una «relación laboral» desde el 2 de marzo de 2021 hasta el 1 de septiembre con esta compañía.

Tragsatec remitió toda la documentación sobre esta materia al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional con relación al requerimiento que formuló el juez Ismael Moreno.

Raquel Yagüe, subdirectora de Organización y Administración de Recursos Humanos del Grupo Tragsa, firmó el certificado, fechado el pasado 10 de julio de 2025, que indica que Jésica cobró siete conceptos. Por un lado, durante los meses que estuvo en la empresa pública, recibió un salario base (6.138,48 euros); también un plus convenio (1.178,62 euros); otro complemento mejora convenio (195,15 euros); una paga extra junio (679,88 euros); otra liquidación paga diciembre (345,61 euros); una indemnización fin contrato (282,05 euros) y, por último, la liquidación de vacaciones (680,75 euros). El escrito señalaba que el «total abonos» fue de 9.500,54 euros.

Esta remuneración, precisa la empresa pública, se realizó conforme a las «tablas salariales de 2021 del personal de Tragsatec sujeto al Convenio colectivo nacional de empresa de ingeniería, oficinas de estudios técnicos, inspección, supervisión y control técnico y de calidad».

Sin embargo, la propia Rodríguez admitió en su declaración como testigo ante el Tribunal Supremo en febrero de 2025 que no llegó a realizar ningún trabajo ni en Tragsatec ni en Ineco. Todo ello a pesar de que percibió el sueldo durante el tiempo que estuvo contratada.