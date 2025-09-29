Los mensajes de Jésica y su jefa en Tragsatec: «Si no fichas, no hay cheques restaurante»

La ex jefa de Jésica Rodríguez en la empresa pública Tragsatec, Virginia Barbancho, avisó a la joven que fuera pareja de José Luis Ábalos de que no podría contar con acceso a «cheques restaurante» en caso de que, como veía, no fichara como trabajadora de la compañía. Así queda acreditado en los mensajes enviados por Barbancho a Jésica, que datan del 24 de marzo de 2021, y a los que Rodríguez responde al día siguiente.

La conversación entre la ex novia de Ábalos y su jefa en Tragsatec transcurre en varios capítulos, si bien en un primero, en la fecha señalada con anterioridad, se desprende el siguiente mensaje, escrito por Barbancho. «Buenos días, Jésica. Estoy viendo que no tienes guardados fichajes. Los fichajes son los que generan los cheques restaurante. Si no hay fiches guardados, no hay cheques… Llámame cuando puedas y te explico. Un saludo».

Jésica contesta un día después, excusándose. «Disculpa que ayer no encontré el momento de llamarte, te escribo sobre la hora del mediodía para que me comentes, gracias», le dice, en mensajes que el instructor del inicialmente denominado caso Koldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha recopilado en el marco de la citación a Barbancho para cotejar los mensajes de WhatsApp con Jésica en Tragsatec.

Días después, el 30 de marzo de 2021, Virginia Barbancho insistió a Rodríguez de nuevo por no fichar. «Hola, Jésica. Veo que sigues sin tener fichajes grabados. ¿Algún problema?», le escribió, también vía mensaje.

La cadena de mensajes se inició el 12 de febrero del año mencionado. Entonces, Virginia Barbancho se presenta a Jésica para decirle que necesitaba «concretar algunos datos» de su contratación y que ha intentado sin éxito contactarla varias veces. «No puedo atender llamadas personales en muchos momentos», respondió Rodríguez a los pocos minutos, una expresión que repitió en fechas posteriores.

Cabe recordar que Jésica fue dada de alta en Tragsatec el 2 de marzo de 2021, tras una contratación con la supuesta influencia de José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes del Gobierno de Pedro Sánchez. La ex novia del que fuera también secretario de Organización del PSOE no trabajó para la empresa pública pero sí cobró 9.500 euros por seis meses en esta compañía, a los que hay que sumar 34.477 € por su vinculación a Ineco entre 2019 y 2021.

El ‘teletrabajo’ de Jésica

El 2 de marzo, Jésica escribió a Barbancho por problemas para acceder a la extranet, a lo que la superior de Tragsatec le pidió entrar con otros navegadores, además de preguntar a la ex pareja de Ábalos si se encontraba «desde casa o en la oficina». Con respecto a este mensaje, se justificó de inmediato explicando que «las oficinas de Adif tienen cortafuegos que a veces piden las credenciales varias veces».

«No, hoy estoy teletrabajando. Es desde casa», replicó la joven, que una semana después se interesó por saber dónde podía encontrar «el apartado de ‘parte de horas’ para poder ir rellenándolo».