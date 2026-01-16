Jornada 22 de la Euroliga: Real Madrid-Barcelona

Así fue el emocionante homenaje a Tavares por su récord histórico en la Euroliga

Felipe Reyes le entregó una camiseta especial con el número de su marca: 2.016

Emocionante y merecido homenaje el que se llevó Walter Tavares en la antesala del Clásico. El pívot del Real Madrid fue reconocido por parte del club por su flamante récord como jugador con más rebotes en la historia de la Euroliga con 2.016, superando el pasado jueves en el partido contra el Maccabi Tel Aviv a Paulius Jankunas.

Felipe Reyes, ex capitán y legendario pívot del Real Madrid entregó a Tavares una camiseta con la cifra de rebotes alcanzada esta temporada en la previa del duelo de Euroliga contra el Barcelona. De hecho, el madridista aún es el quinto máximo reboteador de la historia de la competición.

