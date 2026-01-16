La Copa del Rey se le ‘adelanta’ al Real Madrid

El Real Madrid afrontará este fin de semana un simulacro de la Copa del Rey. El torneo que se celebrará del 19 al 22 de febrero en el Roig Arena se ‘adelantará’ para el equipo blanco, que se medirá a dos potenciales rivales como Barcelona y Valencia Basket en los próximos tres días. Ambos partidos serán en el Movistar Arena, el primero este viernes en el Clásico de la Euroliga (20:45 horas) y el segundo el domingo frente a su verdugo en la final de la Supercopa (19:00).

Los de Sergio Scariolo, que aún desconocen quién será su rival en cuartos de la Copa porque no está establecido el top 8 definitivo a falta de las dos últimas jornadas de la primera vuelta de la Liga Endesa, tendrán dos importantes pruebas contra los que a día de hoy son los oponentes más fuertes dentro del baloncesto español. Y, por supuesto, dos más que posibles emparejamientos en Valencia de cara a unas hipotéticas semifinales o final.

En esta temporada ya se ha cruzado en dos ocasiones con cada uno de ellos y el balance no es muy positivo, ya que de los cuatro partidos sólo ganó al Barça en la Euroliga el pasado 7 de noviembre. El resto, derrotas en la final de la Supercopa con el Valencia, en su primera visita al Roig Arena y también en el Clásico de ACB en el Movistar Arena.

Además, el Real Madrid tiene mucho en juego en este doble enfrentamiento. En primer lugar, tiene la oportunidad de seguir su escalada en la Euroliga tras cosechar tres triunfos consecutivos que le han colocado a una sóla victoria del líder. Tiene 13 (ocho derrotas) y quiere igualar los números de los de arriba. Y por otro lado, el equipo blanco busca afianzar su liderato en Liga de cara a la Copa, para partir como máximo cabeza de serie.

El Real Madrid quiere llegar líder a la Copa

De hecho, el Valencia es el segundo clasificado y su penúltimo rival antes de cerrar la primera vuelta. El último será el Río Breogán en Lugo el próximo sábado 24 de enero, equipo que le ganó en pretemporada. Los de Pedro Martínez están segundos a una victoria del Real Madrid y si asaltan el Palacio de los Deportes igualarán a falta de una jornada del corte copero. Se avecinan 72 horas de alto vuelo para los de Scariolo en casa.