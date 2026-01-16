Real Madrid-Barcelona: un Clásico… como si fuera la última vez

Real Madrid y Barcelona bailarán un Clásico este viernes como si fuera la última vez. Que lo sea es una opción real, más si cabe después de escuchar las palabras de Sergio Scariolo este jueves, con las que dejó claro la intención del club blanco, que no es otra que anexionarse con la NBA como impulsor de su llegada a Europa en octubre de 2027.

El italiano, que deslizó incluso que la entidad madridista está dispuesta a ‘sacrificar’ la próxima temporada refiriéndose a duelos europeos de altísimo nivel, valoró la opción de que el de este viernes en el Movistar Arena (20:45 horas) sea el último capítulo de la rivalidad entre los dos equipos más grandes de España en la actual Euroliga.

Y en lo deportivo, Real Madrid y Barcelona disputarán el Clásico de la igualdad, ya que ambos conjuntos llegan a la cita con un balance idéntico de victorias y derrotas a lo largo del curso (26-10) y además con un triunfo para cada uno en los dos cara a cara hasta la fecha (92-101 para los blancos en Euroliga en el Palau Blaugrana el pasado 7 de noviembre y 100-105 para los culés en Liga Endesa en el Movistar Arena hace apenas dos semanas, el 4 de enero).

Cabe recordar, que la victoria blaugrana ya fue con Xavi Pascual en el banquillo del Barça y que la del Real Madrid en el Palau, sumada a la derrota culé en Gerona, le costó el despido a Joan Peñarroya. Por tanto, Scariolo tiene la cuenta pendiente de batir en el plano estratégico al entrenador catalán después de que éste y los suyos pusieran fin a una racha de 9-0 de los blancos en el Clásico.

Real Madrid y Barcelona van con todo

Para ello, cuenta con todos los jugadores de su plantilla disponibles. El extremo cuidado del descanso y de los minutos en pista por parte del italiano, su cuerpo técnico y los servicios médicos del Real Madrid han logrado que no haya ningún lesionado a estas alturas de la temporada y que todos estén al 100%, incluso algunos como Gaby Deck que venía de atravesar un calvario de lesiones.

Los descartes, como viene siendo habitual en la Euroliga, serían Izan Almansa, Gabriele Procida y David Krämer, mientras que jugadores capitales como pueden ser Facundo Campazzo, Usman Garuba o el propio Deck vuelven a tope tras descansar en Andorra y gozar de siete días seguidos de pausa, algo totalmente inusual en el baloncesto actual y su intenso calendario. Y otros pilares del vestuario como Mario Hezonja o Walter Tavares, flamante hombre récord de rebotes en la competición, llegan en buena racha.

Euroliga igualadísima

Todo el Real Madrid en general afronta este importantísimo encuentro en buena dinámica, ya que ha cosechado un tres de tres precisamente tras la derrota en el último Clásico. En el Barça son cinco las victorias consecutivas, algo que le hace partir con ligera ventaja clasificatoria, pues los de Pascual están cuartos en la Euroliga con balance de 14-8, un triunfo más que los de Scariolo (séptimos, 13-8).

Pero la igualdad en esta edición es máxima y quien se anime puede escalar hasta el liderato, que lo ostenta el Hapoel Tel Aviv con 14-6 y un partido pendiente. El Barcelona ha recuperado a Darío Brizuela para el choque y contará con sus principales bazas como son Kevin Punter y Nico Laprovíttola, ambos decisivos en cada una de las partes del anterior Clásico, y la veteranía de Tornike Shengelia. Plato fuerte en el Movistar Arena y prueba de fuego para el Real Madrid con aires de despedida europea… si no se cruzan en hipotéticos play in, play off o Final Four.