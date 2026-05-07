Cardoso sufre un esguince de alto grado y peligra para el Mundial con Estados Unidos

Johnny Cardoso no tiene segura su presencia en el Mundial con Estados Unidos. El centrocampista del Atlético se retiró este jueves de un entrenamiento por una lesión de grado alto en su tobillo. Un problema que le dejaría sin jugar lo que resta de temporada con el conjunto de Simeone y con serias dudas de estar con su selección para la Copa del Mundo que se jugará este verano.

Después de una temporada en la que Cardoso ha tenido que afrontar problemas físicos impidiéndole continuidad, el estadounidense se le vio afectado y no pudo completar la sesión. Después del varapalo de caer eliminado en Champions ante el Arsenal, Johnny sufrió un golpe en un lance del juego. No pudo marcharse ni por su propio pie y abandonó del Cerro tapándose la cara de la preocupación. Se fue acompañado de Óscar Celada, médico del Atlético de Madrid. «El ‘5’ rojiblanco realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición», explicó el comunicado del club.

Cardoso se perderá las últimas cuatro jornadas ante Celta, Osasuna, Girona y Villarreal. Los del Cholo son cuartos en la clasificación y aún no tienen su plaza matemática en Champions, por lo que el equipo rojiblanco está obligado a ganar la próxima jornada. Otro que no apunta a estar el próximo partido es Julián Álvarez. El delantero argentino se resiente aún de su tobillo ante el Arsenal y apunta a baja.

Problemas para Estados Unidos con Johnny Cardoso

La otra gran preocupación para Cardoso es su participación para el Mundial 2026, que arranca el próximo 11 de junio. El futbolista del Atlético es un habitual para Mauricio Pochettino y su baja sería muy sensible para una de las selección sede del torneo.

La selección estadounidense tiee programado dos amistosos ante Senegal y Alemania el próximo 31 de mayo y 6 de junio. Después, Estados Unidos comenzará el Mundial ante Paraguay el 13 de junio y luego contra Australia y Turquía para cerrar la fase de grupos.