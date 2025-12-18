Prohens concluirá en 2027 las obras de la Caja de Música de Palma que Armengol dejó en la estacada

La presidenta del Govern, Marga Prohens, concluirá en 2027 las obras de la Caja de Música de Palma que será, entre otras cuestiones, sede de la Orquesta de Sinfónica de Baleares que la ex presidenta socialista, Francina Armengol, dejó en la estacada tras perder las elecciones de 2023.

Las obras de este equipamiento ubicado en el barrio de Nou Llevant se iniciaron en julio de 2021, con una duración prevista hasta finales de 2023, año en el que se paralizaron con una ejecución próxima al 40%.

La constructora adjudicataria, Construcciones Alea, abandonó las obras y durante 2024 se ejecutaron intervenciones de emergencia con el objetivo de consolidar la estructura. A lo largo de 2025 se ha licitado una nueva fase del proyecto para reanudar y culminar las obras.

Ahora han sido adjudicadas a la UTE formada por COBRA Infraestructuras Hidráulicas y Proforma Ejecución de Obras y Restauraciones, por un importe total de 7.231.571 euros.

El proyecto tiene una duración prevista de 14 meses, que empezará a contar a partir de la aprobación del acta de replanteo. La financiación de la actuación proviene de fondos la la ecotasa (ITS) Fondo Europeo Feder y fondo de Fundatur.

Actualmente, el proyecto se encuentra pendiente de que Tragstec designe a los responsables técnicos correspondientes, concretamente para la dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud y la dirección de obra. Una vez efectuadas estas designaciones, se podrá proceder al inicio de los trabajos.

La construcción de la nueva sede de la Fundación Orquesta Sinfónica de las Illes Balears (FOSIB) constituye un hito importante para que las Islas Baleares sean el principal referente para la difusión internacional de atracción cultural ligada al turismo.

El uso del edificio no se reducirá a acoger la sede oficial de la FOSIB, sino que se llevarán a cabo también actividades escolares y educativas relacionadas con la música, lo que implicará una importante dinamización para la ciudad y la comunidad.

Cabe recordar que este proyecto está financiado por una aportación de 7.547.000 euros de los fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) en la convocatoria 2024-2025, y por otra parte, 789.537 euros de fondos privados procedentes del convenio de colaboración firmado el 3 de agosto de 2018 entre la Fundación FOSIB, que compromete una aportación global de 2 millones de euros a la construcción de la nueva sede.

Esta actuación está cofinanciada por la Unión Europea, en el marco del Programa FEDER 2021-2027 de las Islas Baleares.