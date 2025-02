La izquierda, mucha ideología; la derecha, proyectos innovadores

El PSIB-PSOE ya está en proceso de confirmar liderazgos, de cara a darle matarile político al Govern del PP el año 2027 y a la espera de aprobarse la ponencia política pensada para inyectar mucha ideología en la población de Baleares. Lo único que sabe hacer la extrema izquierda y el PSIB lo es.

Dos curiosidades. La primera, que Catalina Cladera no repetirá al frente de la Secretaría General de los Socialistas de Mallorca, porque se integrará en el equipo de Francina Armengol, como dice ella con el objetivo «de tumbar el Govern de Prohens». La otra curiosidad, que Armengol ha sido reelegida secretaria general, con el apoyo unánime del partido. Quiere ello decir que sus correligionarios todos a una aplauden la indignidad de Armengol como tercera autoridad del Estado y también su gestión bajo sospecha durante la pandemia. Sin olvidarnos del nefasto octeto (2015-2023) del Pacte. En todo este tiempo, no ha surgido ninguna corriente crítica en el socialismo balear.

No hay proyecto de convivencia en el PSIB, solo darle matarile al PP. ¡Jopé!

Ahora viene a participar en la fiesta Sumar, mismo perro con distinto collar de lo que antes representó Podemos, y así les fue. La novedad viene dada al emerger denuncias por abusos sexuales, tanto en Podemos como en Sumar. Lo original que no es tal, vanagloriarse uno, de ser «el afiliador vaginal» de Sumar. No es nada original, porque ya lo practicaban activistas de extrema izquierda en el tardofranquismo. Hace más de medio siglo. Siguen igual.

La prueba del algodón está en el infiltrado de la policía que se agenció a no pocas militantes con el vist i plau, aunque luego lo denunciasen. Esta tropa sabe disfrutar de los placeres. Digamos que les va la promiscuidad.

Este es el percal con el que deberán lidiar el PP y Vox, con el agravante de ser machacada la población con eso de ¡que viene la extrema derecha, que viene el fascismo! Algo que no le funcionó a la extrema izquierda el 2023, perdiendo el poder en todas las instituciones relevantes de Baleares. Pero el matarile político a base de navajazos dialécticos no deja de ser un peligro a despejar por parte del centroderecha -Vox no es fascista, es conservador- si quieren permanecer en el poder el 2027. Algo recomendable, puesto que la extrema izquierda vive únicamente de la ideología woke; sin capacidad, ni preparación alguna para afrontar y defender con éxito el interés general. Es lo que suele pasar cuando el sectarismo está por encima del bien común.

Digámoslo alto y claro: con la extrema izquierda mucha ideología, y con el centroderecha, proyectos innovadores, precisamente los que van a mejoran la calidad de vida de la población. De ahí la importancia de plantar batalla, con hechos, a los engañosos eslóganes de la extrema izquierda de siempre.

Con hechos y explicándolos permanentemente, señores de la derecha, que no hace ninguna falta avergonzarse de lo que uno es y a mucha honra.

Estos días las principales instituciones insulares (Govern, Ayuntamiento de Palma, Consell de Mallorca y Puertos de Baleares) han firmado un acuerdo para implantar el Distrito Cultural y de Innovación en la fachada marítima de Palma, convirtiéndola en el polo dinamizador para impulsar la economía del conocimiento. Es cierto que la idea tiene, como punto de partida, aquel proyecto difuso diseñado por el Pacte de Progrés el año 2021 que acabó en nada salvo el fiasco de una Caja de Música vendida con tanta trompetería y al levantar las alfombras, un decir, el 2023, se descubrió que era un malaje de mayúsculas dimensiones: las obras al 33% (Armengol vendiéndonos la inauguración el otoño de 2023), sumándose la quiebra de la adjudicataria y el correspondiente concurso de acreedores. El Govern Prohens arregló el desaguisado, «denuesto e insolente», según la RAE, hasta sanear las cuentas y ponerse manos a la obra, anunciándolo como un proyecto de legislatura.

El proyecto en su conjunto va más allá del 2027, pero inaugurar la Caja de Música a tiempo será la demostración palpable de que van en serio.

Un Distrito Cultural y de Innovación que contempla, además de la Caja de Música, una residencia de investigadores de la UIB (nada se llegó a hacer en este sentido en el Parc Bit), el edificio de Gesa que albergará entre otras cosas la Biblioteca Central de Palma, rehabilitación integral del Nou Llevant, 90 pisos de alquiler limitado (parte de los 363 contemplados en el plan de choque), recinto ferial de Son Ferriol, además de la conexión de la ciudad con el aeropuerto de Palma a través del tren a Llucmajor; es decir la actuación estratégica para crear un ecosistema, desde la innovación, desde la investigación y desde la cultura y el deporte, además de integrar nuevas infraestructuras complementarias a las instalaciones del puerto de Palma.

Mientras tanto, Francina Armengol fantasea con entender el PSIB-PSOE a modo «del instrumento más importante que tiene la democracia para servir a la sociedad balear». Incluso más: «En 2027 volveremos a poner Baleares en el camino del progreso». ¿Hay mayor majadería? Por cierto, palabra en la que se vienen a sumar «necedad, imprudencia o simpleza». La RAE.

Pónganse las pilas el PP y Vox porque se necesitan, no vaya a ser que los navajazos dialécticos de la extrema izquierda en efecto les den el matarile.