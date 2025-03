Solicitud abierta: ya se puede pedir la ayuda de 10.980 euros que casi nadie conoce

Pedir la ayuda de 10.980 euros es posible, casi nadie la conoce y ya puedes solicitar un dinero extra que puede marcar la diferencia. Vivimos en unos tiempos complicados, España es de los pocos países del mundo en el que los trabajadores con trabajo viven en el umbral de la pobreza. Algo que no debería suceder al disponer de un sueldo a final de mes, pero con todo lo que se debe pagar, es casi una odisea llegar a vivir bien. Empezando por tener una casa propia que permita crear el proyecto vital que deseamos.

No es fácil empezar a crear algunos elementos que pueden ser los que marcarán un antes y un después. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que nos está esperando de la mano de unos euros que son claves. Esas ayudas que quizás desconocemos y que pueden ser claves para poder sobrevivir, pueden acabar siendo esenciales. Es hora de saber todo, conocer las cartas de que disponemos para sobrevivir, incluida esta ayuda de 10.980 euros que puede ser esencial para poder vivir un poco mejor.

La solicitud ya está abierta

A lo largo del año son muchas las solicitudes que se abren para poder descubrir en todo momento qué nos está esperando. Una situación de cambios que puede ser la que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que pueden ser fundamentales.

Este tipo de ayudas que llegan sin apenas avisar, pueden ser las que nos hagan reaccionar a tiempo con ciertas noticias que serán fundamentales. Las rentas más bajas, aquellas que realmente lo necesitarán serán las que nos acompañarán en estos días.

Por lo que, habrá llegado el momento en el que todo puede ser posible, de la mano de una solicitud que nos permitirá ganar una buena cantidad de dinero. En concreto casi 11.000 euros pueden suponer una diferencia importante, sobre todo con los sueldos que tenemos hoy en día y los pagos que debemos realizar.

Un dinero de más que podrán pedir desde hoy mismo aquellas personas que cumplan con los requisitos de esta ayuda que busca equilibrar un sueldo bajo. Eliminar las diferencias y ofrecer una nueva oportunidad para aquellos que no pasan por su mejor momento. Muchas familias en España necesitan de esta ayuda que pasaremos a conocer un poco más.

Puedes pedir la ayuda de 10.980 euros que casi nadie conoce

Si te has quedado sin trabajo puedes solicitar esta ayuda que se denomina subsidio por cotización insuficiente y que la Seguridad Social activa para que los más vulnerables puedan cobrar un dinero a final de mes. Es una de las ayudas que puede ayudarte si no llegas al paro, has cotizado unos mínimos y puedes cobrar algo, mientras no encuentras un nuevo trabajo.

Tal y como se explica en la web del SEPE: «Podrás beneficiarte de este subsidio si eres persona desempleada que te encuentras en situación legal de desempleo sin tener cubierto al menos 360 días cotizados para tener derecho a la prestación contributiva, siempre que hayas cotizado al menos 90 días. En el caso de que en los seis meses anteriores a la solicitud acredites varias situaciones legales de desempleo, a efectos de determinar el período de ocupación cotizada para el reconocimiento de este subsidio, se tendrán en cuenta todas las cotizaciones que no hayan sido computadas para el reconocimiento de una prestación contributiva anterior u otro subsidio. No se considerará como derecho anterior el que se reconozca en virtud de la suspensión de la relación laboral debida a la decisión de la persona trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género. Podrás acceder a este subsidio si mantienes uno o varios contratos a tiempo parcial, siempre que la suma de las jornadas trabajadas en dichos contratos sea inferior a una jornada completa y cumplas el resto de requisitos».

Los requisitos para cobrar este dinero son una lista que debes tener en cuenta antes de hacer la solicitud.