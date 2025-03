Fernando Alonso se ofreció a volver a la pista después de que su Aston Martin se quedase sin frenos

Fernando Alonso hizo un nuevo alarde de su inmensa ambición tras abandonar la carrera del Gran Premio de China por el problema en los frenos de su Aston Martin. Pese a saber que no había otra opción que no fuera la de quedar último en la segunda prueba del Mundial de Fórmula 1 2025, el piloto español, una vez con el coche en el pit lane, pidió a los ingenieros volver a pista a hacer test en las siguientes vueltas mientras le metían en el garaje.

Esto no pudo producirse porque el fallo en los frenos, que llegaron a arder como alertó Pierre Gasly, que iba por detrás con su Alpine, era totalmente irreparable. Pero Alonso hizo un último intento para hacer lo que más le gusta, que es correr, poniéndose al servicio del equipo para que este lograra extraer conclusiones positivas del fin de semana en el circuito de Shanghái de cara al GP de Japón.

Así, puso otra vez de manifiesto que la edad para él es sólo un número y que sus 43 años no pesan en querer hacer ese esfuerzo extra que el mal estado de su monoplaza verde no le permitió. «Es lo que hay por el momento. Veo problemas graves con la temperatura del freno trasero, así que lo revisaremos», le dijo en primer lugar su ingeniero de pista, Andrew Vizard.

Estar al servicio del equipo nivel: Fernando Alonso Estaba dispuesto a salir a hacer test después de abandonar en China#CodigoF1, YA disponible en DAZN si te registras aquí 🔗 https://t.co/mC7zeW0nGM pic.twitter.com/VKAu3mPOE5 — DAZN España (@DAZN_ES) March 24, 2025

«Sí, no te preocupes. Gracias por intentarlo», le respondió, refiriéndose a esa situación en la que se tuvo que apartar del trazado tras correr sólo cuatro vueltas por ese error en el sistema de frenado para no causar peligro a los otros 19 pilotos. «Vale, vamos a revisarlo», repitió Vizard, antes de que el asturiano hiciese esa petición, no tan habitual en la F1 cuando la mayoría de contendientes que abandonan una prueba directamente arrojan la toalla y se encierran en su enfado.

Alonso lo intentó hasta el último momento

«¿Os gustaría salir de nuevo a probar algo o no sabemos aún?», preguntó. No se sabe si en esa radio hubo respuesta, pero lo que está claro es que Alonso hizo otro intento por regresar a la pista: «Me quedo en el garaje y daré una vuelta por si acaso». Y eso hizo, captando las cámaras de DAZN al bicampeón del mundo con el rostro propio que no sabe si le van a dejar cumplir con lo que desea.

Finalmente, firmó su segundo abandono en las dos primeras carreras, algo que no le sucedía desde aquel fatídico 2017 en McLaren, y se tuvo que alegrar con que más de dos horas después de la prueba su compañero Lance Stroll puntuara por la triple descalificación de la FIA. Aston Martin se postula como sexto constructor, pero todavía está a la espera de que el mago Alonso se saque de la chistera sus primeros trucos en el campeonato.