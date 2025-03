Este desodorante de Mercadona es un éxito total: elimina sudor y olor al instante

No hay nada más incómodo que empezar el día con prisas, salir de casa corriendo y, a mitad de la jornada, notar que el desodorante ha fallado. Todos hemos pasado por esta situación. Por eso, cuando aparece un producto que realmente cumple lo que promete (controlar el sudor y el olor durante horas), se convierte en el nuevo imprescindible del neceser. Mercadona, una vez más, ha dado en el clavo con uno de esos productos que parecen sencillos, pero marcan la diferencia.

El desodorante en crema Deliplus para pieles delicadas está causando sensación. Y no es para menos. Su eficacia es inmediata, su textura es una delicia y su precio… mejor imposible. Por un precio de sólo 1,60 €, te llevas un producto que no sólo protege, sino que también mima la piel. Todo ello, con ingredientes pensados para no irritar y una duración de hasta 48 horas. No es casualidad que tantas personas estén repitiendo compra. Este producto se ha ganado su lugar en las estanterías del baño de muchas personas. Con su fórmula sin alcohol, su suavidad al aplicarlo y su capacidad para controlar el sudor incluso en los días más agitados, este pequeño tubo naranja y blanco se ha convertido en el nuevo favorito. Vamos a contarte por qué.

El desodorante que está arrasando en Mercadona

A diferencia de otros antitranspirantes que dejan sensación pegajosa o resecan la piel, este desodorante en crema de Mercadona ha sido diseñado pensando en las pieles más sensibles. Su fórmula incluye extracto de algodón y arcilla, dos ingredientes que calman y protegen, mientras controlan la humedad de forma eficaz. La sensación al aplicarlo es seca y sedosa, sin ese efecto húmedo o graso que tanto incomoda.

No contiene alcohol, lo que significa que no pica ni irrita incluso si te acabas de depilar. Eso lo convierte en una opción ideal para usar a diario, sin preocuparte por reacciones molestas o enrojecimientos. Además, su formato en crema permite aplicar justo la cantidad necesaria, sin desperdicios.

Protección real durante 48 horas

Uno de los grandes atractivos de este producto es que protege durante 48 horas. Y no es sólo una promesa vacía. Muchos usuarios han destacado que, incluso tras una jornada intensa de trabajo o después del gimnasio, el desodorante mantiene su efecto. El olor corporal desaparece al instante, y el sudor se mantiene a raya durante todo el día.

Es perfecto para quienes buscan una solución eficaz sin recurrir a productos agresivos. La fórmula antitranspirante actúa justo donde tiene que actuar, sin alterar el equilibrio natural de la piel. Y aunque está pensado para pieles delicadas, su eficacia no se queda corta: cumple su función incluso en situaciones de estrés, calor o actividad física.

¿Cómo se aplica y qué sensación deja?

Este desodorante en crema Deliplus se presenta en un tubo de 50 ml, muy práctico para llevar en el neceser, el bolso o la mochila del gimnasio. Basta con aplicar una pequeña cantidad sobre la piel limpia y seca, extender suavemente… y listo. Se absorbe en segundos, sin dejar manchas ni residuos, y el efecto de frescor es inmediato.

Una de las cosas que más gusta es su tacto seco, que deja la piel suave pero no resbaladiza ni pegajosa. Además, su fragancia es muy ligera, casi neutra, lo que permite combinarlo sin problema con tu perfume habitual.

Un precio imbatible para un producto de 10

Uno de los factores clave que ha hecho de este desodorante un éxito total es su precio. Por 1,60 euros, es difícil encontrar en el mercado una alternativa igual de efectiva, respetuosa con la piel y con una textura tan agradable. Y no hay que olvidar que es un producto Deliplus, la marca de confianza de Mercadona que lleva años sacando cosméticos de buena calidad a precios accesibles.

Además, al ser un desodorante en crema, cunde muchísimo. Cada tubo dura varias semanas, incluso con un uso diario. Es una de esas pequeñas joyas que demuestran que no hace falta gastar mucho para cuidar bien de tu cuerpo.

Un desodorante para todo tipo de pieles

Aunque está etiquetado como apto para pieles delicadas, este desodorante se ha ganado el corazón de todo tipo de usuarios. Desde quienes tienen la piel sensible o reaccionan fácilmente a los productos con alcohol, hasta quienes buscan un desodorante eficaz sin necesidad de perfumes intensos ni aerosoles.

También es ideal para personas que viajan mucho o que pasan muchas horas fuera de casa, ya que no hay que reaplicarlo constantemente. Una vez te lo pones por la mañana, puedes olvidarte del tema durante el resto del día.

Ahora ya lo sabes, en Mercadona tienes el desodorante que más se valora en relación calidad-precio, y además, con la mejor la efectividad real en el día a día. Sin duda, uno de esos productos que una vez pruebas, ya no quieres dejar.